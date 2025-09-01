Advertisement

لبنان

هل ستعود أورتاغوس إلى لبنان؟

Lebanon 24
01-09-2025 | 13:41
ذكرت معلومات صحفية أنَّ "الموفدة الأميركية السابقة إلى لبنان مورغان أورتاغوس عائدة إلى بيروت في الأيام القليلة المُقبلة".
وكانت أورتاغوس زارت لبنان قبل أيام لتتوجه إثر ذلك إلى إسرائيل لمرافقة السيناتور الأميركي ليندسي غراهام.
 

ومن المقرر أن تبحث أورتاغوس مع المسؤولين اللبنانيين آخر التطورات على صعيد ملف الورقة الأميركية التي تتضمن نزع سلاح "حزب الله".

