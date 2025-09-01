في جلسة الجمعة.. هذا ما سيفعله وزراء "الحزب"

ذكرت معلومات صحفية أنَّ "وزراء لن يُناقشوا خطة الجيش بشأن حصرية السلاح باعتبار أنها تأتي في ذات سياق قرارات جلستي 5 و 7 آب الماضي والتي يعتبرها الحزب غير ميثاقية.

وذكرت المصادر أن " لا يزال يقوم بالمشاورات مع رئيسي الجمهورية ورئيس الحكومة عون للبحث في جلسة الحكومة يوم الجمعة".



وأوضحت المعلومات أن "الحزب لا يبحث مع الجيش في موضوع الخطة، خصوصاً أن القرار سياسيّ مع الحكومة".

