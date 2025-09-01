Advertisement

لبنان

في جلسة الجمعة.. هذا ما سيفعله وزراء "الحزب"

Lebanon 24
01-09-2025 | 14:13
ذكرت معلومات صحفية أنَّ "وزراء حزب الله لن يُناقشوا خطة الجيش بشأن حصرية السلاح باعتبار أنها تأتي في ذات سياق قرارات جلستي 5 و 7 آب الماضي والتي يعتبرها الحزب غير ميثاقية.
وذكرت المصادر أن "الثنائي الشيعي لا يزال يقوم بالمشاورات مع رئيسي الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة جوزاف عون للبحث في جلسة الحكومة يوم الجمعة".
 

وأوضحت المعلومات أن "الحزب لا يبحث مع الجيش في موضوع الخطة، خصوصاً أن القرار سياسيّ مع الحكومة".

