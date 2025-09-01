Advertisement

لبنان

ناصر الدين تابع إنشاء وتطوير مستشفيات حكومية.. ماذا قال؟

Lebanon 24
01-09-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1411728-638923613365696329.png
Doc-P-1411728-638923613365696329.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين وفداً من مجلس الإنماء والإعمار برئاسة رئيس المجلس المهندس محمد قباني، وحضور رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة العامة هشام فواز، وتم البحث في المشاريع التي ينفذها المجلس في عدد من المستشفيات الحكومية بهدف تجهيزها وتطوير عملها وتأهيلها لخدمة العدد الأكبر من المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية.
Advertisement
 
 
وتم الاتفاق على التالي:
 
 

- بالنسبة إلى المشاريع الممولة بهبة من صندوق التنمية الكويتي، تبلغ ناصر الدين أن مجلس الإنماء والإعمار سيطلق خلال هذا الأسبوع، مناقصة إنشاء المستشفى الحكومي المزمع انشاؤه في حربتابعلبك تمهيدا لتلزيم إنشاء المستشفى، وتناول النقاش المراجعة النهائية للدراسات التي أعدها المجلس والمتعلقة بإنشاء مستشفى عكار الحكومي، كما تم الاتفاق على تسلم مستشفى دير القمر من قبل وزارة الصحة العامة.


- بالنسبة إلى ملف تجهيز المستشفيات الحكومية بمعدات حديثة ممولة بقرض من البنك الإسلامي للتنمية، تم التداول بتفاصيل تقنية مع بدء استقدام بعض المعدات وترقب المزيد تدريجيا في المرحلة القريبة المقبلة.


المستشفيات الحكومية


من جهة ثانية، ترأس وزير الصحة اجتماعا في الوزارة، ضم عددا من رؤساء مجالس الإدارة والمديرين العامين في المستشفيات الحكومية، بحضور مدير عام الوزارة بالإنابة فادي سنان، وتمحور الاجتماع حول ضرورة الإستعداد وتحضير البنى التحتية في الوقت المحدد لتركيب التجهيزات والمعدات الحديثة التي يتم استقدامها للمستشفيات سواء من قرض البنك الإسلامي أم من قرض آخر من البنك الدولي.


وأكد ناصر الدين أن "هذه التجهيزات ستوزع على جميع المستشفيات الحكومية بموجب معايير علمية وشفافة تأخذ بالاعتبار الوضع المالي للمستشفى وقدرته على استخدام التجهيزات والمعدات وتأمين الخدمة المتوخاة منها، وكذلك عدد المقيمين في محيط المستشفى والذين سيستفيدون من الخدمات، حرصا على تحقيق المصلحة الصحية العامة".
 

وتطرق إلى السقوف المالية، فلفت إلى أن "المستشفيات التي أنفقت موازنتها ستحصل على زيادات بحسب قواعد علمية ومنهجية كي تتمكن من تقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين".


وشدد على "ضرورة عدم قبض فروقات مالية من المريض سواء على الأجهزة أو المستلزمات الطبية نهائيا"، مؤكدا "وجوب الإلتزام بالتسعيرة المحددة من قبل الوزارة تحت طائلة اتخاذ إجراءات بحق المخالفين".


كذلك، أكد ناصر الدين عزمه على "استكمال تعيينات مجالس إدارة المستشفيات الحكومية بحسب الآلية المتبعة بطريقة شفافة وعلمية".

 
مواضيع ذات صلة
جابر تابع مع ناصر الدين والمديرة الاقليمية لمنظمة الصحة دعم القطاع
lebanon 24
02/09/2025 01:59:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصر الدين دشن وشقير وحدة غسيل الكلى بعد إعادة تأهيلها في مستشفى رفيق الحريري
lebanon 24
02/09/2025 01:59:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مجزرة مستشفى ناصر في غزة.. ماذا قال ترامب؟
lebanon 24
02/09/2025 01:59:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصر الدين تفقد مريضَين بالغَين أجريت لهما عمليتا زرع كلى
lebanon 24
02/09/2025 01:59:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

صحة

وزارة الصحة العامة.

وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة

وزير الصحة

اللبنانية

الكويتي

إسلامي

النقاش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:37 | 2025-09-01
16:56 | 2025-09-01
16:51 | 2025-09-01
16:20 | 2025-09-01
16:00 | 2025-09-01
15:52 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24