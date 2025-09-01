مع انطلاق العام الدراسي.. خطوة من "الإقتصاد"

أعلنت والتجارة في بيان، أنها "مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، وتأكيداً على التزامها المستمر بحماية المستهلك، باشرت الوزارة – عبر مديرية حماية المستهلك – بتنفيذ جولات تفتيشية على المكتبات في مختلف المناطق ، للتأكد من أصحابها بهوامش الأرباح المعتمدة وضبط أسعار القرطاسية".

ولفتت الى أنه "في هذا الإطار، واصلت مصالح الوزارة في جميع المحافظات عملها الرقابي اليومي، حيث جاءت أبرز نتائج الجولات الأسبوع الفائت على الشكل التالي:





مصلحة النبطية





- تنفيذ جولات تفتيشية على المؤسسات التجارية ومحال المواد الغذائية واللحوم والخضار ومحطات المحروقات.



- استكمال الرقابة على المكتبات للتأكد من التزامها بالنسبة القانونية للأرباح.



- صدور نتائج عينتين من المياه المكررة كانتا قد سُحبتا الأسبوع الماضي من منطقتي حاصبيا ومرجعيون، وأتت مطابقة للمواصفات.



- متابعة ملفات وبيانات جمركية، وتسلم معاملة موافقة من أجل إتلاف بضاعة منتهية الصلاحية.



- رَصرصة أحد وكلاء محطات المحروقات.



مصلحة



- دوريات شملت مناطق أبلح، بعلبك (المدخل الجنوبي)، زحلة الأوتوستراد، وتعنايل.



- الكشف على ثلاث مكتبات من دون تسجيل أي مخالفة.



- تنظيم محضر ضبط بحق صاحب محطة محروقات لعدم وجود أختام.