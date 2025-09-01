Advertisement

لبنان

نائب سيتحرّك.. والسبب الطائف

Lebanon 24
01-09-2025 | 18:37
كشف نائب مقرَّب من مرجع بارز أن قطباً نيابياً، قرَّر التحرُّك في ما خص جملة من المواضيع ذات الصلة بمندرجات اتفاق الطائف، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
اتفاق الطائف

الطائف

