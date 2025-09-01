Advertisement

لبنان

إتّصالات غير مُعلنة

Lebanon 24
01-09-2025 | 19:30
تتابع دولة أوروبية عبر اتصالات غير معلنة مع الأطراف اللبنانية صاحبة القرار، للمساعدة في عدم الوصول إلى طريق مسدود يوم الجمعة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
