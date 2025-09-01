28
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
18
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اعتراضات سياسية على عقد مصرف لبنان مع K2 Integrity
Lebanon 24
01-09-2025
|
23:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت رنى سعرتي في" نداء الوطن": أثار عقد
مصرف لبنان
مع شركة K2 Integrity الأميركية، الموقّع في
تموز
2025، موجة من الجدل السياسي والقانوني، وسط اتهامات بأن الاعتراض عليه لا يتجاوز كونه استعراضًا سياسيًا ومصلحيًا يهدف إلى عرقلة الجهود الإصلاحية. العقد يهدف إلى مكافحة الاقتصاد النقدي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن خطة ضرورية لخروج
لبنان
من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، والحؤول دون إدراجه على اللائحة السوداء، ما قد يؤدي إلى عقوبات دولية جديدة. رغم اعتراض بعض النواب على عدم عرض العقد على هيئة الشراء العام، أكّد مصرف لبنان قانونية الاتفاق، استنادًا إلى قانون النقد والتسليف، وقرارات
مجلس الوزراء
التي سمحت بإبرام العقود الرضائية والسرية ذات الطابع الأمني والاقتصادي، وفقًا للمادة 46 من
قانون الشراء العام
.
Advertisement
الخبير الاقتصادي
جاسم عجاقة
رأى أن الاعتراضات تُضعف مصداقية لبنان دوليًا، مشدّدًا على أن معالجة الاقتصاد النقدي باتت أمرًا ملحًا، وأن K2 Integrity تملك الخبرة والتقنيات والقبول الأميركي، ما يجعلها شريكًا مناسبًا في هذا التوقيت الحرج. واعتبر أن الاستمرار في العرقلة سيبقي لبنان في الانهيار ويُقفل باب التحويلات والاستيراد.
من جهته
، أكد مصدر رسمي في مصرف لبنان أن الاتفاق جاء بعد مقاربة سبع شركات عالمية، وتبيّن أن K2 Integrity هي الأجدر من حيث الخبرة والتقنيات، كما أن الطابع السري للاتفاقية يهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية والنقدية للدولة. في المقابل، اعتُبر الاعتراض محاولة لضرب استقلالية المصرف، وتصفية حسابات قديمة وتجلّت مجددًا في الاعتراض على
قانون إعادة هيكلة المصارف
، ثم الآن في التشكيك بشرعية العقد.
مواضيع ذات صلة
مصرف لبنان واتفاقية K2 Integrity : خطوة لاخراج لبنان من اللائحة الرمادية
Lebanon 24
مصرف لبنان واتفاقية K2 Integrity : خطوة لاخراج لبنان من اللائحة الرمادية
02/09/2025 09:38:28
02/09/2025 09:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام اجتمع مع وزيريّ المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان
Lebanon 24
سلام اجتمع مع وزيريّ المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان
02/09/2025 09:38:28
02/09/2025 09:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام بحث مع وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان في الاوضاع المالية
Lebanon 24
سلام بحث مع وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان في الاوضاع المالية
02/09/2025 09:38:28
02/09/2025 09:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
براك: تعزيز الشفافية وإخضاع جميع الوسطاء الماليين في لبنان لإشراف مصرف لبنان يُعدّ إنجازًا مهمًا وضروريًا
Lebanon 24
براك: تعزيز الشفافية وإخضاع جميع الوسطاء الماليين في لبنان لإشراف مصرف لبنان يُعدّ إنجازًا مهمًا وضروريًا
02/09/2025 09:38:28
02/09/2025 09:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
قانون إعادة هيكلة المصارف
قانون الشراء العام
الخبير الاقتصادي
مجلس الوزراء
مجموعة العمل
جاسم عجاقة
مصرف لبنان
الرمادي
تابع
قد يعجبك أيضاً
جنودٌ على خطّ النار… ورواتب على مسار الانهيار
Lebanon 24
جنودٌ على خطّ النار… ورواتب على مسار الانهيار
02:30 | 2025-09-02
02/09/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على خلفية تهريب.. توقيفات في مرفأ طرابلس
Lebanon 24
على خلفية تهريب.. توقيفات في مرفأ طرابلس
02:25 | 2025-09-02
02/09/2025 02:25:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف آليتين هندسيتين لـ "الحزب" جنوب لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف آليتين هندسيتين لـ "الحزب" جنوب لبنان
02:17 | 2025-09-02
02/09/2025 02:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة أميركية لافتة
Lebanon 24
رسالة أميركية لافتة
02:15 | 2025-09-02
02/09/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
02:08 | 2025-09-02
02/09/2025 02:08:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ابن فنان شهير في ذمة الله.. دُفن بعيداً عن الضجة الاعلامية ومن دون تواجد النجوم (صور)
Lebanon 24
ابن فنان شهير في ذمة الله.. دُفن بعيداً عن الضجة الاعلامية ومن دون تواجد النجوم (صور)
04:30 | 2025-09-01
01/09/2025 04:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-09-01
01/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"السرطان سرقه منا".. الموت يؤلم الإعلامي اللبناني نيشان (صور)
Lebanon 24
"السرطان سرقه منا".. الموت يؤلم الإعلامي اللبناني نيشان (صور)
12:38 | 2025-09-01
01/09/2025 12:38:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارة للعسكريين عن "الزودة".. قرارٌ من "المالية"
Lebanon 24
بشرى سارة للعسكريين عن "الزودة".. قرارٌ من "المالية"
05:15 | 2025-09-01
01/09/2025 05:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
استعرضت ملابسها الداخلية.. تسريب فيديو جديد للبلوغر الشهيرة مدته 9 دقائق!
Lebanon 24
استعرضت ملابسها الداخلية.. تسريب فيديو جديد للبلوغر الشهيرة مدته 9 دقائق!
04:23 | 2025-09-01
01/09/2025 04:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2025-09-02
جنودٌ على خطّ النار… ورواتب على مسار الانهيار
02:25 | 2025-09-02
على خلفية تهريب.. توقيفات في مرفأ طرابلس
02:17 | 2025-09-02
بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف آليتين هندسيتين لـ "الحزب" جنوب لبنان
02:15 | 2025-09-02
رسالة أميركية لافتة
02:08 | 2025-09-02
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
02:00 | 2025-09-02
اتهامات بري "الآخرين" بـ "شيطنة" الشيعة لن تمرّ مرور الكرام
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
02/09/2025 09:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
02/09/2025 09:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
02/09/2025 09:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24