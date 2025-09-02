28
لبنان
عمّال بلدية الميناء ـ طرابلس ينفذون إضرابًا مفتوحًا
Lebanon 24
02-09-2025
|
00:58
أعلن عمّال
بلدية الميناء
في
طرابلس
إضرابًا مفتوحًا، وذلك احتجاجًا على عدم قبض مستحقاتهم المالية المتأخرة، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
ونفّذ الموظفون وقفة احتجاجية أمام
مبنى البلدية
صباح اليوم
الثلاثاء مطالبين بالإسراع في صرف رواتبهم ،مؤكدين استمرار تحركهم حتى تلبية مطالبهم.
