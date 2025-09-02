Advertisement

لبنان

عمّال بلدية الميناء ـ طرابلس ينفذون إضرابًا مفتوحًا

Lebanon 24
02-09-2025 | 00:58
أعلن عمّال بلدية الميناء في طرابلس إضرابًا مفتوحًا، وذلك احتجاجًا على عدم قبض مستحقاتهم المالية المتأخرة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
ونفّذ الموظفون وقفة احتجاجية أمام مبنى البلدية صباح اليوم الثلاثاء مطالبين بالإسراع في صرف رواتبهم ،مؤكدين استمرار تحركهم حتى تلبية مطالبهم. 
 
