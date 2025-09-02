Advertisement

لبنان

بايراقداريان بحثت دور الطيران المدني في دعم الرياضات الجوية

Lebanon 24
02-09-2025 | 01:30
بعد الحوادث الأخيرة لرياضة الـParagliding في لبنان، استقبلت وزيرة الشباب والرياضة، الدكتورة نورا بايراقداريان، أمس الأثنين، المتخصص في الديناميكا الهوائية ورئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة لبنان للتجارة والصناعة (CIEL) ونائب رئيس شركة بوينغ الدكتور صلاح رستم، يرافقه نائب الرئيس التنفيذي لشركة CIEL ريما حرب.
وتركزت الزيارة على مناقشة دور الطيران المدني في تسهيل وتوجيه الرياضات الجوية، حيث قدّم الدكتور رستم معلومات قيّمة حول تأثير الظروف المناخية والجوية على هذه الرياضات، وخاصة الطيران الشراعي.

كما تواصلت الوزيرة مع إدارة الطيران المدني لمناقشة تركيب حسّاسات خاصة في مناطق الإقلاع والهبوط لرصد الظروف الجوية، لا سيما سرعة الهواء، وتم الاتفاق على إقامة دورة تدريبية سريعة تليها دورة احترافية في هذا المجال.
