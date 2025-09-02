31
لبنان
رسالة أميركية لافتة
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
02-09-2025
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مصدر ديبلوماسي لبناني إن الوفد الأميركي الأخير نقل في زيارته الاخيرة الى
لبنان
، بالإضافة الى الطرحين السياسي والأمني، رسالة واضحة بأن لبنان بلد آمن وخاصةً العاصمة
بيروت
، وهذا ما جسدته عضو الوفد
مورغان أورتاغوس
، عندما تقصدت زيارة صالون مصفف الشعر
طوني مندلق
في قلب العاصمة بيروت، وعندما لبت دعوة الى العشاء في
وسط بيروت
بكل أريحية أمنية من دون إجراءات مشددة خلافا لما كان يحصل مع الوفود الأميركية السابقة، هذا بالإضافة الى ما قام به الموفد الرئاسي
توم براك
في الوقت عينه بدعوة عدد من الشخصيات الى عشاء في أحد مطاعم
الأشرفية
.
المصدر لفت الى أن زيارات أخرى حصلت في قلب العاصمة بعيدا من الإعلام ، وكلها حملت دلالات بأن الوضع في لبنان تغير والأمور الأمنية الداخلية تتجه نحو الأفضل ، وإلا كانت كل هذه اللقاءات حصلت في السفارة الأميركية كما كان يحصل عادة . المصدر ختم بالقول أن لدى
الإدارة الأميركية
الجديدة إهتماما خاصا بلبنان وهو سيستمر وسيتحول من سياسي الى إقتصادي عند إستتباب الأمور .
المصدر:
لبنان 24
تابع
