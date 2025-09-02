رسالة أميركية لافتة

Advertisement

قال مصدر ديبلوماسي لبناني إن الوفد الأميركي الأخير نقل في زيارته الاخيرة الى ، بالإضافة الى الطرحين السياسي والأمني، رسالة واضحة بأن لبنان بلد آمن وخاصةً العاصمة ، وهذا ما جسدته عضو الوفد ، عندما تقصدت زيارة صالون مصفف الشعر في قلب العاصمة بيروت، وعندما لبت دعوة الى العشاء في بكل أريحية أمنية من دون إجراءات مشددة خلافا لما كان يحصل مع الوفود الأميركية السابقة، هذا بالإضافة الى ما قام به الموفد الرئاسي في الوقت عينه بدعوة عدد من الشخصيات الى عشاء في أحد مطاعم .المصدر لفت الى أن زيارات أخرى حصلت في قلب العاصمة بعيدا من الإعلام ، وكلها حملت دلالات بأن الوضع في لبنان تغير والأمور الأمنية الداخلية تتجه نحو الأفضل ، وإلا كانت كل هذه اللقاءات حصلت في السفارة الأميركية كما كان يحصل عادة . المصدر ختم بالقول أن لدى الجديدة إهتماما خاصا بلبنان وهو سيستمر وسيتحول من سياسي الى إقتصادي عند إستتباب الأمور .