ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟

ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 4 ألاف ليرة والمازوت 3 الاف ليرة فيما تراجع سعر 26 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.450.000البنزين 98 أوكتان: 1.490.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.323.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.007.000 ليرة لبنانية