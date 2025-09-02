31
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
Lebanon 24
02-09-2025
|
02:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 4 ألاف ليرة والمازوت 3 الاف ليرة فيما تراجع سعر
الغاز
26 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1.450.000
ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1.490.000 ليرة لبنانية
المازوت: 1.323.000 ليرة لبنانية
الغاز: 1.007.000 ليرة لبنانية
