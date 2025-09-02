Advertisement

لبنان

على خلفية تهريب.. توقيفات في مرفأ طرابلس

Lebanon 24
02-09-2025 | 02:25
في إطار التحقيق الجاري حول محاولة إخراج شاحنتين محملتين بالبضائع من مرفأ طرابلس دون دفع الرسوم المستحقة، أصدر النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو قراراً بتوقيف ثلاثة عناصر من جمارك المرفأ برتبة مؤهل، إلى جانب صاحب البضاعة ومخلص جمركي وسائقي الشاحنتين، فيما توارى مخلص جمركي آخر عن الأنظار. (الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية

النائب العام

ماهر شعيتو

نائب العام

نائب ال

شعيتو

الوك

