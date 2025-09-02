على خلفية تهريب.. توقيفات في مرفأ طرابلس

في إطار التحقيق الجاري حول محاولة إخراج شاحنتين محملتين بالبضائع من مرفأ دون دفع الرسوم المستحقة، أصدر المالي القاضي قراراً بتوقيف ثلاثة عناصر من جمارك المرفأ برتبة مؤهل، إلى جانب صاحب البضاعة ومخلص جمركي وسائقي الشاحنتين، فيما توارى مخلص جمركي آخر عن الأنظار. (الوكالة الوطنية)

