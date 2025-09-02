ميناسيان: الحوار الحقيقي لإعادة صياغة الواقع وليس لتوزيع الحصص

Advertisement

زار وفد من "لقاء نهضة " البطريرك الكاثوليكوس لبطريركية بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان، لتسليمه وثيقة اللقاء ومذكرة حول أسباب وضع لبنان تحت الفصل السابع. ضم الوفد المهندس الفرد ماضي، حسان قطب، ريما سعد وآياد مرعي، بحضور سيروج أبيكيان.وشرح الوفد في اللقاء الأسباب الكامنة وراء تطبيق الفصل السابع بشكل غير مباشر، عبر التجديد الأخير لقوات اليونيفل في الجنوب، مع التركيز على خطورة المرحلة الحالية على جميع الطوائف، وما خلفته حرب الإسناد من كوارث، خصوصاً على الطائفة من هدم وتهجير. وأكد الوفد أهمية تحقيق حياد لبنان كخطوة أساسية لإنقاذ البلاد، والعمل على بناء جيل جديد من بروح وطنية تختلف عن الطبقة الحاكمة التي عاثت فساداً وهدمًا في المؤسسات والمجتمع.من جانبه، شدد البطريرك ميناسيان على ضرورة الحوار الجاد بعيداً عن حسابات سياسية وتوزيع حصص، بهدف الوصول إلى تفاهم مشترك لإعادة صياغة الواقع المتردي، مهنئًا الوفد على مبادرته الإيجابية التي تحمل الأمل في أن تشكل أساساً للعمل من أجل لبنان الغد.