Advertisement

لبنان

الخازن يدعو الرئيس عون لتجنب حضور جلسة الجمعة

Lebanon 24
02-09-2025 | 03:42
A-
A+
Doc-P-1411874-638924067549796997.jpg
Doc-P-1411874-638924067549796997.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمنى الوزير السابق وديع الخازن على رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "الامتناع عن حضور جلسة مجلس الوزراء المقرّرة الجمعة المقبل، المخصّصة لمناقشة خطة الجيش بشأن سحب السلاح من خارج الشرعية، تفادياً لأي تأويل أو توظيف سياسي قد يزيد من حدّة الانقسامات".
Advertisement

وأكد الخازن في تصريح أن "موقع رئاسة الجمهورية يجب أن يبقى مظلّة جامعة فوق الخلافات، والأجدى أن يلعب الرئيس دور الوسيط والضامن، ليكون همزة وصل بين مختلف الأطراف السياسية بدلاً من أن يصبح طرفاً في السجال".

كما نصح الخازن الرئيس "بالتنسيق الوثيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، لما يشكّله من ركيزة ميثاقية وركن أساسي في المعادلة الوطنية، لإيجاد مخارج تحفظ السلم الأهلي، وتصون الميثاق الوطني، وتمنع انزلاق البلاد إلى مواجهات لا يريدها أحد".

وختم بالقول: "المرحلة الراهنة تتطلّب من رئاسة الجمهورية الحكمة والحنكة أكثر من أي وقت مضى، إذ يبقى الجيش، المكلف بالخطة، الضمانة الأولى لأمن الوطن واستقراره".
مواضيع ذات صلة
البطريرك ميناسيان نقل إلى الرئيس عون دعوة رسمية لحضور الاحتفال بتقديس الطوباوي الشهيد المطران إغناطيوس مالويان
lebanon 24
02/09/2025 13:40:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الخازن: بري يواكب الاتصالات لتجنّب منزلقات خطيرة
lebanon 24
02/09/2025 13:40:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية: جلسة مجلس الوزراء كانت إيجابية بحضور رئيس الجمهورية
lebanon 24
02/09/2025 13:40:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مخرج محتمل لملف السلاح قبل جلسة الثلاثاء الحكومية لتجنب "دعسة ناقصة"
lebanon 24
02/09/2025 13:40:00 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

العماد جوزاف عون

مجلس الوزراء

الرئيس عون

جوزاف عون

نبيه بري

الجمهوري

رئيس عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:48 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:52 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2025-09-02
06:29 | 2025-09-02
06:16 | 2025-09-02
06:10 | 2025-09-02
06:00 | 2025-09-02
05:53 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24