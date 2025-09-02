الخازن يدعو الرئيس عون لتجنب حضور جلسة الجمعة

Advertisement

تمنى الوزير السابق وديع الخازن على رئيس الجمهورية "الامتناع عن حضور جلسة المقرّرة الجمعة المقبل، المخصّصة لمناقشة خطة الجيش بشأن سحب السلاح من خارج الشرعية، تفادياً لأي تأويل أو توظيف سياسي قد يزيد من حدّة الانقسامات".وأكد الخازن في تصريح أن "موقع رئاسة الجمهورية يجب أن يبقى مظلّة جامعة فوق الخلافات، والأجدى أن يلعب الرئيس دور الوسيط والضامن، ليكون همزة وصل بين مختلف الأطراف السياسية بدلاً من أن يصبح طرفاً في السجال".كما نصح الخازن الرئيس "بالتنسيق الوثيق مع ، لما يشكّله من ركيزة ميثاقية وركن أساسي في المعادلة الوطنية، لإيجاد مخارج تحفظ السلم الأهلي، وتصون الميثاق الوطني، وتمنع انزلاق البلاد إلى مواجهات لا يريدها أحد".وختم بالقول: "المرحلة الراهنة تتطلّب من رئاسة الجمهورية والحنكة أكثر من أي وقت مضى، إذ يبقى الجيش، المكلف بالخطة، الضمانة الأولى لأمن الوطن واستقراره".