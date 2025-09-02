31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
34
o
بعلبك
21
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أيوب: المواجهة العسكرية مع "الحزب" ليست مطروحة
Lebanon 24
02-09-2025
|
03:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت النائبة غادة أيوب أن "المواجهة العسكرية مع
حزب الله
ليست مطروحة"، معتبرة أن انعقاد الجلسة الحكومية الجمعة لمناقشة خطة الجيش، تطبيقا لقرار حصرية السلاح الصادر عن
مجلس الوزراء
، "دليل على وجود قرار رسمي نافذ يواجه كل من يعارض تسليم السلاح".
Advertisement
وأوضحت أيوب في حديث إلى "صوت كل
لبنان
"، أن "أي مناورة قد يقوم بها حزب الله ومعه
الرئيس نبيه بري
تهدف فقط للتشديد على عدم وجود مهلة زمنية أو للدعوة إلى الحوار، وهذا الأمر مرفوض من معظم القوى السيادية"، معتبرة أن "هدف حزب الله هو تمييع القرار، لكن رئيسي الجمهورية والحكومة وقائد الجيش غير مستعدين للتراجع عن قرارهم".
وعن موقف "
القوات اللبنانية
" في حال تجميد الخطة لحين تفاهم داخلي، أشارت أيوب إلى أن "
رئيس حزب
القوات
سمير جعجع
أعلن موقفه، مؤيداً وجود خطة زمنية وشفافة لضمان عدم تمييع القرار كما حصل سابقاً"، مؤكدة أن "الضغط لا يهدف إلى التصادم، ولا نريد أي مواجهة بين الجيش وأي فريق يرفض تسليم السلاح".
مواضيع ذات صلة
نصار: ظروف المواجهة العسكرية الداخلية غير مؤاتية لحزب الله اليوم
Lebanon 24
نصار: ظروف المواجهة العسكرية الداخلية غير مؤاتية لحزب الله اليوم
02/09/2025 13:40:07
02/09/2025 13:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
متري: لوجود "اليونيفيل" في لبنان أهمية سياسية وليس عسكرية فقط
Lebanon 24
متري: لوجود "اليونيفيل" في لبنان أهمية سياسية وليس عسكرية فقط
02/09/2025 13:40:07
02/09/2025 13:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل من الزهراني: نحن مع تسليم السلاح وليس مع "المسرحيات"
Lebanon 24
باسيل من الزهراني: نحن مع تسليم السلاح وليس مع "المسرحيات"
02/09/2025 13:40:07
02/09/2025 13:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سعي ايراني لفتح قنوات التفاوض مع واشنطن باستخدام ورقة سلاح "الحزب"
Lebanon 24
سعي ايراني لفتح قنوات التفاوض مع واشنطن باستخدام ورقة سلاح "الحزب"
02/09/2025 13:40:07
02/09/2025 13:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات اللبنانية
الرئيس نبيه بري
مجلس الوزراء
قائد الجيش
سمير جعجع
اللبنانية
نبيه بري
حزب الله
تابع
قد يعجبك أيضاً
خطاب بري: نقطة فاصلة تُسقط الرهانات وتعيد خلط الأوراق
Lebanon 24
خطاب بري: نقطة فاصلة تُسقط الرهانات وتعيد خلط الأوراق
05:30 | 2025-09-02
02/09/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... لافتة كبيرة داعمة للجيش على طريق المطار
Lebanon 24
بالصورة... لافتة كبيرة داعمة للجيش على طريق المطار
06:29 | 2025-09-02
02/09/2025 06:29:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الكتائب: أي دعوة إلى الحوار مرحّب بها لكن بعد حصر السلاح بالدولة اللبنانية
Lebanon 24
الكتائب: أي دعوة إلى الحوار مرحّب بها لكن بعد حصر السلاح بالدولة اللبنانية
06:16 | 2025-09-02
02/09/2025 06:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال جلسة الجمعة.. هذا ما يريده نواف سلام
Lebanon 24
خلال جلسة الجمعة.. هذا ما يريده نواف سلام
06:10 | 2025-09-02
02/09/2025 06:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بين مبادرة بري وخطة الجيش.. السيناريوهات المحتملة لجلسة الحكومة
Lebanon 24
بين مبادرة بري وخطة الجيش.. السيناريوهات المحتملة لجلسة الحكومة
06:00 | 2025-09-02
02/09/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"السرطان سرقه منا".. الموت يؤلم الإعلامي اللبناني نيشان (صور)
Lebanon 24
"السرطان سرقه منا".. الموت يؤلم الإعلامي اللبناني نيشان (صور)
12:38 | 2025-09-01
01/09/2025 12:38:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-09-01
01/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يسجل داخل الاستديو.. حريق مُفاجئ يلتهم سيارة إعلامي الفاخرة وفيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
كان يسجل داخل الاستديو.. حريق مُفاجئ يلتهم سيارة إعلامي الفاخرة وفيديو يوثق ما حصل
23:48 | 2025-09-01
01/09/2025 11:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رواتب بـ"الدولار".. خطوة مهمة عبر المصارف
Lebanon 24
رواتب بـ"الدولار".. خطوة مهمة عبر المصارف
15:52 | 2025-09-01
01/09/2025 03:52:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
04:21 | 2025-09-02
02/09/2025 04:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:30 | 2025-09-02
خطاب بري: نقطة فاصلة تُسقط الرهانات وتعيد خلط الأوراق
06:29 | 2025-09-02
بالصورة... لافتة كبيرة داعمة للجيش على طريق المطار
06:16 | 2025-09-02
الكتائب: أي دعوة إلى الحوار مرحّب بها لكن بعد حصر السلاح بالدولة اللبنانية
06:10 | 2025-09-02
خلال جلسة الجمعة.. هذا ما يريده نواف سلام
06:00 | 2025-09-02
بين مبادرة بري وخطة الجيش.. السيناريوهات المحتملة لجلسة الحكومة
05:53 | 2025-09-02
نصار بحث وسفير تركيا في التعاون الثنائي
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
02/09/2025 13:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
02/09/2025 13:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
02/09/2025 13:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24