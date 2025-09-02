أيوب: المواجهة العسكرية مع "الحزب" ليست مطروحة

Advertisement

أكدت النائبة غادة أيوب أن "المواجهة العسكرية مع ليست مطروحة"، معتبرة أن انعقاد الجلسة الحكومية الجمعة لمناقشة خطة الجيش، تطبيقا لقرار حصرية السلاح الصادر عن ، "دليل على وجود قرار رسمي نافذ يواجه كل من يعارض تسليم السلاح".وأوضحت أيوب في حديث إلى "صوت كل "، أن "أي مناورة قد يقوم بها حزب الله ومعه تهدف فقط للتشديد على عدم وجود مهلة زمنية أو للدعوة إلى الحوار، وهذا الأمر مرفوض من معظم القوى السيادية"، معتبرة أن "هدف حزب الله هو تمييع القرار، لكن رئيسي الجمهورية والحكومة وقائد الجيش غير مستعدين للتراجع عن قرارهم".وعن موقف " " في حال تجميد الخطة لحين تفاهم داخلي، أشارت أيوب إلى أن " القوات أعلن موقفه، مؤيداً وجود خطة زمنية وشفافة لضمان عدم تمييع القرار كما حصل سابقاً"، مؤكدة أن "الضغط لا يهدف إلى التصادم، ولا نريد أي مواجهة بين الجيش وأي فريق يرفض تسليم السلاح".