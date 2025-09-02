Advertisement

لبنان

أيوب: المواجهة العسكرية مع "الحزب" ليست مطروحة

Lebanon 24
02-09-2025 | 03:55
أكدت النائبة غادة أيوب أن "المواجهة العسكرية مع حزب الله ليست مطروحة"، معتبرة أن انعقاد الجلسة الحكومية الجمعة لمناقشة خطة الجيش، تطبيقا لقرار حصرية السلاح الصادر عن مجلس الوزراء، "دليل على وجود قرار رسمي نافذ يواجه كل من يعارض تسليم السلاح".
وأوضحت أيوب في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أن "أي مناورة قد يقوم بها حزب الله ومعه الرئيس نبيه بري تهدف فقط للتشديد على عدم وجود مهلة زمنية أو للدعوة إلى الحوار، وهذا الأمر مرفوض من معظم القوى السيادية"، معتبرة أن "هدف حزب الله هو تمييع القرار، لكن رئيسي الجمهورية والحكومة وقائد الجيش غير مستعدين للتراجع عن قرارهم".

وعن موقف "القوات اللبنانية" في حال تجميد الخطة لحين تفاهم داخلي، أشارت أيوب إلى أن "رئيس حزب القوات سمير جعجع أعلن موقفه، مؤيداً وجود خطة زمنية وشفافة لضمان عدم تمييع القرار كما حصل سابقاً"، مؤكدة أن "الضغط لا يهدف إلى التصادم، ولا نريد أي مواجهة بين الجيش وأي فريق يرفض تسليم السلاح".
