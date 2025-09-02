31
لبنان
رياح ناشطة وتحذير من ارتفاع الموج.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟
Lebanon 24
02-09-2025
|
03:59
A-
A+
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في
المديرية العامة للطيران المدني
ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل بسيط فوق الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح، لذا نحذر من ارتفاع موج البحر.
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس صيفي معتدل مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة تسوء معه الرؤية في الفترة المسائية، تنخفض درجات الحرارة فوق الجبال بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى الساحل حيث تصبح أعلى من معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح لذا نحذر من ارتفاع موج البحر.
الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل بسيط فوق الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح، لذا نحذر من ارتفاع موج البحر.
الخميس: غائم جزئيا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط فوق الجبال وفي الداخل، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء.
الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.
