Advertisement

لبنان

كمين محكم يوقع عصابة سرقة.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
02-09-2025 | 04:12
A-
A+
Doc-P-1411887-638924085469562514.jpeg
Doc-P-1411887-638924085469562514.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وبتاريخ 20-08-2025، توافرت معلومات لدى مفرزة الجديدة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة حول قيام عدد من الأشخاص بالاحتيال على محال بيع الهواتف الخلويّة. حيث يقوم هؤلاء الأشخاص بالاتّصال بالمحال المذكورة، ويطلبون هواتف خلويّة عبر خدمة التوصيل “Delivery”. ولدى وصول عامل التوصيل، يقومون بنشله بطريقة احترافيّة، أو يزوّدونه بحوالة ماليّة مزيّفة.
Advertisement

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، وبكمين محكم، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة على طريق المتن السّريع، من توقيف شخصين على متن درّاجة آلية، وهما:

ا. م. (مواليد عام 2003، سوري)
ع. غ. (مواليد عام 2005، سوري)
بتفتيشهما، عثر بحوزتهما على هاتف خلوي يتم استعماله للتواصل مع رقم أجنبيّ لتنفيذ عمليّات احتياليّة.

بالتحقيق معهما، اعترف الأول بالتخطيط لهذه العمليّات مع الثاني.

بتفتيش منزلَيهما، عُثر على حقيبة عائدة لشقيق الأوّل، بداخلها /10/ هواتف خلويّة. بالإضافة إلى /3/ هواتف في منزل الثاني.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

كما جرى توقيف متورّطَين آخرَين هما:

ب. م. (مواليد عام 2000، سوري)
ا. ج. (مواليد 1989، لبناني)
مواضيع ذات صلة
مواقع إخبارية إسرائيلية: كمين محكم نصب للجنود في شمال قطاع غزة
lebanon 24
02/09/2025 13:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية أمنية وكمين في الأوزاعي.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
02/09/2025 13:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية سرقة في ديوان المحاسبة.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
02/09/2025 13:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ضربة قوية للجيش الإسرائيلي.. كمين محكم في حي الزيتون في غزة
lebanon 24
02/09/2025 13:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24

القضاء ا

القضاء

لبنان

المعن

دوري

بالا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:48 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:52 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2025-09-02
06:29 | 2025-09-02
06:16 | 2025-09-02
06:10 | 2025-09-02
06:00 | 2025-09-02
05:53 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24