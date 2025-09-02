بالصورة: درون إسرائيلية تلقي مناشير في بلدة رب ثلاثين

ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية مناشير في بلدة رب ثلاثين، تضمّنت اتهامات لـ" " بالعمل على إعادة تأهيل بنى تحتية عسكرية تحت الأرض مستخدمًا ورش الحفر والبناء كغطاء. ودعا المنشور الأهالي إلى عدم التعاون مع هذه الأعمال، محذّرًا من تبعاتها.

