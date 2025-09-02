Advertisement

لبنان

بالصورة: درون إسرائيلية تلقي مناشير في بلدة رب ثلاثين

Lebanon 24
02-09-2025 | 04:33
A-
A+
Doc-P-1411890-638924097289720133.webp
Doc-P-1411890-638924097289720133.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية مناشير في بلدة رب ثلاثين، تضمّنت اتهامات لـ"حزب الله" بالعمل على إعادة تأهيل بنى تحتية عسكرية تحت الأرض مستخدمًا ورش الحفر والبناء كغطاء. ودعا المنشور الأهالي إلى عدم التعاون مع هذه الأعمال، محذّرًا من تبعاتها.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
بالصورة: الطيران الإسرائيلي يلقي مناشير تحذيرية فوق شبعا
lebanon 24
02/09/2025 13:40:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": درون إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية بإتجاه بلدة كفركلا للمرة الثالثة اليوم
lebanon 24
02/09/2025 13:40:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة حلقت فوق ساحة بلدة الخيام على ارتفاع منخفض وألقت مناشير
lebanon 24
02/09/2025 13:40:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. إسرائيل تلقي "مناشير تحريضية" في الجنوب!
lebanon 24
02/09/2025 13:40:35 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب الله

إسرائيل

درون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:48 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:52 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2025-09-02
06:29 | 2025-09-02
06:16 | 2025-09-02
06:10 | 2025-09-02
06:00 | 2025-09-02
05:53 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24