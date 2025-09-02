يا شامُ أين غاب الصيف؟

كتبت السيّدة مريم البسّام:

هو معرضُ دمشقَ الدوليُّ،حيث مصانعُ الحَلا والفنِّ والعَمارةِ واستقطابُ الشركات.ساهمَ لبنانُ في بناءِ مجدِه، ورفعَتْه فيروز والأخَوين رحباني إلى مصافِّ المعارضِ العالمية.كانت فيروزُ تضربُ موعدًا مع الشام، وتعلنُ بالصوتِ والموسيقى والشعر:شآمُ، أهلوكِ أحبابي وموعدُنا، أواخرَ الصيفِ آنَ الكَرْمُ يعتصرُ.أين غارتْ تلك المواعيد؟لا أحدَ يَغفل عن أنَّ فيروز سجَّلت أولى أغنياتها في إذاعةِ عام 1953، وكانت رائعة: حاجي تعاتبني زهقت من العتاب.لكنْ للبنانَ اليومَ حقُّ العتاب على اللبنانيينَ أنفسِهم وعلى السوريين أيضًا، حيث بحثْنا بين المدعوِّين فوجدْنا أنَّ:“دورةَ معرضِ دمشقَ الدوليِّ 2025، تشملُ الدولَ التالية: ، ، قطر، مصر، ، السودان، بلجيكا، جنوب أفريقيا، الجزائر، ليبيا، باكستان، ، أبخازيا، إندونيسيا، مقدونيا، الفلبين، بولندا، التشيك، إلى جانب غرفةِ تجارةِ .”ولدى السؤال عن غيابِ ، تبيَّن أن هناك دعوةً قد وصلت فعلًا إلى وزارةِ الخارجيةِ ، التي صارت في عدادِ المغتربين، ولم تُلبِّ الدعوةَ للمشاركة. فيما ، لكأنها غنّت:“عايشة بعيدة عن ليالي الصفاعيشة جفا وبحكي مع الناس بجفايا هل ترى مش هيك بيكون الوفاوكيف بيكون الوفا اعطيني جواب.”فمن قرَّر أن يكونَ لبنانُ بمنأىً عن الشام؟ الجهتان واللبنانية معًا، وبجهلٍ تامٍّ عن تاريخِ المعرض ومشاركةِ اللبنانيين فيه.لقد أحيت فيروز دورتَه الأولى، واستمرَّ حضورُها في معرض دمشق الدولي سنويًّا دون انقطاع، حتى مع بلوغِنا مرحلةَ الحربِ الأهلية.هناك، على مسارحِ معرض دمشق الدولي، كانت تتدلّى مسرحيات، وتُرفَع أمجادُ أغنياتٍ ستدخلُ التاريخ.لم يسبق لفيروز والرحابنة أن كتبوا لأنظمةٍ ورؤساءٍ وزعماء، بل حرصوا في كلِّ العواصم أن يُغنّوا للمدنِ وشعوبِها.ولطالما جلس سعيد عقل يُسيِّجُ الشامَ بقصائدَ لم يصلْ إلى مرتبتها أحد، فيُعمِّرها “كما الأعمدة”، ويشيِّد عليها بيوتًا من الشعر نسكنُ حنينَها:مرَّ سعيدُ عقل مثلَ نسمةٍ من بردىتحملُ العمرَ تُبَدِّدُه .. آهْ ما أطيبهُ بَدَدارُبَّ أرضٍ من شذىً وندىً وجراحاتٍ بقلبي عِداسكتَتْ يومًا فهل سكتتْ؟ أجملُ التاريخِ كان غدًا.ودخل إلى هذا التاريخ الموسيقار محمد عبد الوهاب بعصاه الموسيقية السحرية. وتوالت المبارزةُ الفنية بينه وبين الأخوَين رحباني على أرض الشام، إلى أن قرأنا مجدَها في القلبِ وفي الكتب:“شآمُ ما المجدُ، أنتِ المجدُ لم يَغِبِإذا على بردى حَورٌ تأهَّلَ بيأحسستُ أعلامَكِ اختالتْ على الشُّهُبِ.”وفي معرض دمشق وُلدت ميثاقيةُ بلدَين في:“أحبُّ دمشقَ هَوَايَ الأرقَّأُحبُّ جِوارَ بلاديثرىً من صِبا وودادِرَعَتْهُ العيونُ جميلةْوقامةٌ كحيلةْأحبُّ، أحبُّ دمشقَ.”ولعلَّ “يا شام عاد الصيف” كادت أن تصبح نشيدًا سوريًّا في زمنٍ شهد على أولِ الرصاصِ اللبناني – اللبناني. وحينها قالت فيروز:“فأنا هنا جُرحُ ، وهناك في وطني جراحُ.”ونحن كشعوبٍ في بلدَين نُردِّد اليومَ، وبعد إصرار البلدَين على صناعةِ الجفاء:“يا حُبُّ، تمنعُني وتسألُني متى الزمَنُ المباحُوأنا إليكَ الدربُ والطيرُ المشردُ والأقاحُفي الشامِ أنتَ هَوًى، وفي بيروتَ أُغنيةٌ وراحُيا شامُ، يا بوّابةَ التاريخِ، تحرسُكِ الرماحُ.”لكنْ، كلُّ هذا التاريخ لم يُعطِنا حقَّ الشفعة، وبقينا كلبنانيين خارج الأسوار السورية، ومعارضِها السياسية قبل الفنية والاستثمارية.شامُ يا ذا السيفِ لم يَغِبْ.. غير أن هذا السيفَ الذي سنَّه سعيدُ عقل شعرًا، يُجافي حُكمًا وُصِل على سنٍّ ورُمح.يا شامُ، يا بوّابةَ التاريخ، تحرسُكِ الرماحُ...