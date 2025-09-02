Advertisement

لبنان

بالصورة... لافتة كبيرة داعمة للجيش على طريق المطار

Lebanon 24
02-09-2025 | 06:29
A-
A+
Doc-P-1411926-638924168571773402.jpg
Doc-P-1411926-638924168571773402.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رُفعت لافتة كبيرة على طريق المطار، داعمة للجيش.
Advertisement
 
 
وحملت اللافتة عبارة "كلنا معكم"، مع صورة لجنديّ يُقدّم التحيّة للعلم اللبنانيّ.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بالصور... 3 جرحى على طريق أنفاق المطار
lebanon 24
02/09/2025 17:09:17 Lebanon 24 Lebanon 24
صورة "لافتة" لقائد الجيش
lebanon 24
02/09/2025 17:09:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يوقف عدداً من المحتجين على طريق المطار
lebanon 24
02/09/2025 17:09:17 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: أعمال برش للزفت على طريق المطار القديمة باتجاه المطار من دون قطع للسير
lebanon 24
02/09/2025 17:09:17 Lebanon 24 Lebanon 24

طريق المطار

لبنان

بيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:03 | 2025-09-02
09:50 | 2025-09-02
09:36 | 2025-09-02
09:30 | 2025-09-02
09:24 | 2025-09-02
09:23 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24