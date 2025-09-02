الترشيشي نوه بزيارة الوفد اللبناني مصر: نتائج واعدة

نوه الوطني للفلاحين إبراهيم الترشيشي بالزيارة الاخيرة للوفد اللبناني الرسمي الى مصر التي" حققت نتائج ايجابية وواعدة"، مشيداً بالعلاقات الزراعية التي تربط البلدين والتي" تحمل مؤشرات واعدة لما فيه مصلحة المزراعين في ومصر" .

وكان وفد لبناني ترأسه وزير الزراعة الدكتور نزار الهاني قد زار مصر الاسبوع الماضي وضمّ الوفد ايضا مدير عام وزارة الزراعة الدكتور لويس ، رئيس نقابة المصدّرين والمستوردين في لبنان نعيم خليل، ورئيس الاتحاد الوطني للفلاحين الترشيشي ورئيس نقابة مزارعي البطاطا في كابي فرج، مدير الثروة الزراعية في وزارة الزراعة رانيا الحايك، مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الياس ابراهيم إضافةً إلى مجموعة من المصدرين

ونوه الترشيشي "بجهود وزير الزراعة الدكتور نزار الهاني الذي ركز في الزيارة على كل مطالب المزارعين ، عارضا بالتفصيل كل العقبات والعراقيل التي يشكو منها المزارع والمصدر اللبناني وكان هناك تجاوب ايجابي جدا ".

ولفت الى انه "خرجنا في ختام هذه الزيارة وما رافقها من سلسلة لقاءات مع القطاعين العام والخاص في مصر، بأجواء من الود والتفاهم والحرص المشترك على تعزيز التعاون".

وأشار الترشيشي إلى أنّ" النقاشات ركّزت على تسهيل دخول البضائع اللبنانية إلى الأسواق ضمن إطار الالتزام بالروزنامة الزراعية التي تضمن حماية المنتجات في البلدين"، لافتاً إلى أنّ"لبنان يصدّر سنوياً أكثر من سبعين ألف طن من التفاح إلى مصر، إلى جانب كميات كبيرة من الدراق والخوخ والكرز، مع توقّع دخول العنب في المرحلة المقبلة".

واعتبر أنّ هذه "الزيارة فتحت آفاقاً جديدة أمام القطاع الزراعي اللبناني للتوسع والانفتاح على الأسواق العربية، مضيفاً أنّها شكّلت محطة أساسية لتصريف الإنتاج الزراعي اللبناني وتعزيز صمود المزارعين".

وفي ختام الزيارة ا قدّم الترشيشي درعا تكريمية إلى وزير الزراعة المصري علاء الدين فاروق، الذي رحّب بالوفد اللبناني وأبدى اهتماماً كبيراً بمطالبه، بحسب البيان.