لبنان

ضبط معمل وتوقيف شخص بالجرم المشهود... بيان لقوى الأمن يكشف تفاصيل ما حدث في كسروان

Lebanon 24
02-09-2025 | 06:36
صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي:


   في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على الأراضي اللّبنانية كافّة، توافرت معلومات لقيادة سريّة جونية في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص باستثمار غرفة لتعبئة المشروبات الروحيّة المغشوشة في بلدة بزحل- كسروان.
على الفور، أعطيت الأوامر لعناصر مخفر غبالة في الوحدة عينها للعمل على تحديد هويّة الفاعل، وتوقيفه.

وبنتيجة المُتابعة، تبيّن انّ الشّخص المذكور يقوم بتعبئة زجاجات من الكحول المغشوش (فودكا، وويسكي) في داخل غرفة في البلدة المذكورة، ويدعى:

ع. ر. و (مواليد عام 1984، سوري)
على الفور، توّجهت دوريّة من المخفر إلى المكان، وعملت على توقيفه بالجرم المشهود أثناء تعبئته للكحول المغشوش في زجاجات.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وصرّح أنه يعمل مع المدعو: م. ص. (مواليد عام 1980، لبناني)، المتواري عن الأنظار حاليًّا، وتمّ العثور على محادثات هاتفيّة بينهما تُثبت تسويق الأوّل للكحول المغشوش.

بتفتيش سيّارته من قبل عناصر المخفر، عُثر في داخلها على كميّة من الكحول المغشوش.

أجري المقتضى القانوني بحقّ (ع. ر. و.)، وتمّ ختم الغرفة بالشمع الأحمر وحجز السيّارة، وتمّ تعميم بلاغ بحث وتحرّ بحقّ (م. ص.)، والتحقيق لا يزال مستمرًّا لتوقيف جميع المتورّطين.
 
