لبنان

صوت قوّي سُمِعَ في وادي خالد... هذه طبيعته

Lebanon 24
02-09-2025 | 06:39
علم "لبنان 24"، أنّ الصوت القويّ الذي سُمِعَ في بلدة وادي خالد العكارية، ناجم عن إنفجار لغم أرضي عند معبر السمونة، لحظة مرور قطيع من الماعز.
