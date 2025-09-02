Advertisement

لبنان

إقفال محل يُديره سوريّ في بلدة عاصون

Lebanon 24
02-09-2025 | 07:33
أقفلت دورية من  الأمن العام في الضنية محلاً لتنجيد المفروشات في بلدة عاصون، يُديره شخصٌ سوريّ بشكلٍ غير قانونيّ.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24