القاصر حسين غادر ولم يَعُد.. هل من يعرف عنه شيئاً؟

Advertisement

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة القاصر المفقود:(مواليد عام 2013، سوري)الذي غادر بتاريخ 30-8-2025 من بلدة التحتا، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمخفر تنورين في وحدة الدرك الاقليمي على الرّقم: 500025-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.