لبنان

القاصر حسين غادر ولم يَعُد.. هل من يعرف عنه شيئاً؟

Lebanon 24
02-09-2025 | 08:28
Doc-P-1411955-638924238465610314.jpg
Doc-P-1411955-638924238465610314.jpg photos 0
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود:
حسين محمد الحمود (مواليد عام 2013، سوري)
الذي غادر بتاريخ 30-8-2025 من بلدة تنورين التحتا، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمخفر تنورين في وحدة الدرك الاقليمي على الرّقم: 500025-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
حسين محمد الحمود

شعبة العلاقات

محمد الحمود

حسين محمد

القضاء ا

القضاء

العلا

