30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
القاصر حسين غادر ولم يَعُد.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
Lebanon 24
02-09-2025
|
08:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة
القضاء
المختص، صورة القاصر المفقود:
Advertisement
حسين محمد الحمود
(مواليد عام 2013، سوري)
الذي غادر بتاريخ 30-8-2025 من بلدة
تنورين
التحتا، ولم يَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمخفر تنورين في وحدة الدرك الاقليمي على الرّقم: 500025-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
مواضيع ذات صلة
مجد غادر منزل ذويه ولم يَعُد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟
Lebanon 24
مجد غادر منزل ذويه ولم يَعُد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟
02/09/2025 17:10:41
02/09/2025 17:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة: محمود غادر منزله ولم يعد... هل من يعرف عنه شيئًا؟
Lebanon 24
بالصورة: محمود غادر منزله ولم يعد... هل من يعرف عنه شيئًا؟
02/09/2025 17:10:41
02/09/2025 17:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عصام خرج من منزله ولم يعد حتّى تاريخه.. هل من يعرف عنه شيئًا؟
Lebanon 24
عصام خرج من منزله ولم يعد حتّى تاريخه.. هل من يعرف عنه شيئًا؟
02/09/2025 17:10:41
02/09/2025 17:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد الرحمن أبو كنور خرج من منزله ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
Lebanon 24
عبد الرحمن أبو كنور خرج من منزله ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
02/09/2025 17:10:41
02/09/2025 17:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حسين محمد الحمود
شعبة العلاقات
محمد الحمود
حسين محمد
القضاء ا
القضاء
العلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد إنتشار فيديو لمسنّ داخل سجن رومية... توضيح من قوى الأمن
Lebanon 24
بعد إنتشار فيديو لمسنّ داخل سجن رومية... توضيح من قوى الأمن
10:03 | 2025-09-02
02/09/2025 10:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية: ضبطنا أكبر كمية كوكايين
Lebanon 24
وزير الداخلية: ضبطنا أكبر كمية كوكايين
09:50 | 2025-09-02
02/09/2025 09:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر بحث مع الصدي في تطوير عمل القطاع الصناعي
Lebanon 24
جابر بحث مع الصدي في تطوير عمل القطاع الصناعي
09:36 | 2025-09-02
02/09/2025 09:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ يريد تأجيل الانتخابات؟
Lebanon 24
مَنْ يريد تأجيل الانتخابات؟
09:30 | 2025-09-02
02/09/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في كورنيش النهر... توقيف لبنانيّ وفلسطينيّ إليكم ما ضبطته قوى الأمن داخل سيارتهما
Lebanon 24
في كورنيش النهر... توقيف لبنانيّ وفلسطينيّ إليكم ما ضبطته قوى الأمن داخل سيارتهما
09:24 | 2025-09-02
02/09/2025 09:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"السرطان سرقه منا".. الموت يؤلم الإعلامي اللبناني نيشان (صور)
Lebanon 24
"السرطان سرقه منا".. الموت يؤلم الإعلامي اللبناني نيشان (صور)
12:38 | 2025-09-01
01/09/2025 12:38:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
04:21 | 2025-09-02
02/09/2025 04:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يسجل داخل الاستديو.. حريق مُفاجئ يلتهم سيارة إعلامي الفاخرة وفيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
كان يسجل داخل الاستديو.. حريق مُفاجئ يلتهم سيارة إعلامي الفاخرة وفيديو يوثق ما حصل
23:48 | 2025-09-01
01/09/2025 11:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رواتب بـ"الدولار".. خطوة مهمة عبر المصارف
Lebanon 24
رواتب بـ"الدولار".. خطوة مهمة عبر المصارف
15:52 | 2025-09-01
01/09/2025 03:52:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إستقالة متري أو إقالته؟
Lebanon 24
إستقالة متري أو إقالته؟
01:30 | 2025-09-02
02/09/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:03 | 2025-09-02
بعد إنتشار فيديو لمسنّ داخل سجن رومية... توضيح من قوى الأمن
09:50 | 2025-09-02
وزير الداخلية: ضبطنا أكبر كمية كوكايين
09:36 | 2025-09-02
جابر بحث مع الصدي في تطوير عمل القطاع الصناعي
09:30 | 2025-09-02
مَنْ يريد تأجيل الانتخابات؟
09:24 | 2025-09-02
في كورنيش النهر... توقيف لبنانيّ وفلسطينيّ إليكم ما ضبطته قوى الأمن داخل سيارتهما
09:23 | 2025-09-02
عن جلسة الجمعة... مصادر تكشف: هذا ما سيفعله أحد وزراء حزب الله
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
02/09/2025 17:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
02/09/2025 17:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
02/09/2025 17:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24