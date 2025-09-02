Advertisement

لبنان

متري: الحكومة ملتزمة بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة دون سواها

Lebanon 24
02-09-2025 | 08:43
قال نائب رئيس الحكومة طارق متري إن "موقفي لا يخالف موقف الحكومة بشأن حصر السلاح". 
وأضاف في حديث لسكاي نيوز عربية: "نريد وضع النقاش بشأن السلاح في إطاره اللبناني بعيدا عن التدخلات". 
 
وتابع قائلاً: "الحكومة ملتزمة بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة دون سواها". 
 
وقال: "جلسة الحكومة يوم الجمعة ستناقش خطة الجيش التنفيذية لحصر السلاح"، مشيراً إلى أن "الاصطدام مع الجيش ليس من مصلحة أحد".
