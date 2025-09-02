متري: الحكومة ملتزمة بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة دون سواها

قال إن "موقفي لا يخالف موقف الحكومة بشأن حصر السلاح".

وأضاف في حديث لسكاي نيوز عربية: "نريد وضع بشأن السلاح في إطاره اللبناني بعيدا عن التدخلات".

وتابع قائلاً: "الحكومة ملتزمة بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة دون سواها".

وقال: "جلسة الحكومة يوم الجمعة ستناقش خطة الجيش التنفيذية لحصر السلاح"، مشيراً إلى أن "الاصطدام مع الجيش ليس من مصلحة أحد".