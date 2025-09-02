Advertisement

لبنان

بري استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق

Lebanon 24
02-09-2025 | 08:54
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق السيد مصطفى الكاظمي للعلاقات الأخوية بين لبنان والعراق وسبل تعزيز التعاون الثنائي بينهما بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. 
كما ناقش الجانبان التطورات المحلية والإقليمية والدولية الراهنة، وأكدا "أهمية التنسيق المستمر لمواجهة التحديات وتعزيز استقرار المنطقة".

واستقبل بري سفيرة لبنان المعينة في جنيف كارولين زيادة في زيارة بروتوكولية، فالسفيرة المعينة لدى منظمة اليونيسكو هند درويش.
