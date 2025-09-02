Advertisement

لبنان

إنفجار قنبلة إسرائيليّة في أجواء بلدة جنوبيّة

Lebanon 24
02-09-2025 | 09:00
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية على بلدة مركبا.
وأشارت إلى أنّ القنبلة انفجرت في أجواء البلدة.
 
 
لبنان 24

إسرائيل

لبنان

درون

