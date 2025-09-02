Advertisement

لبنان

في كورنيش النهر... توقيف لبنانيّ وفلسطينيّ إليكم ما ضبطته قوى الأمن داخل سيارتهما

Lebanon 24
02-09-2025 | 09:24
A-
A+
Doc-P-1411971-638924275257399410.jpg
Doc-P-1411971-638924275257399410.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
Advertisement

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، ولا سيّما تلك المتعلّقة بتجارة وترويج المخدّرات، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول نشاط مطلوبَين للقضاء بعمليات ترويج مخدّرات في محلة كورنيش النهر.

على إثر ذلك، باشرت دوريّات المفرزة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المشتبه بهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيّات المكثّفة، تم تحديد هويَّتَيهما، وهما:

ا. ع. (مواليد عام 1990، لبناني) بحقّه خلاصة حكم بجرم مخدّرات، ومذكّرَتَي توقيف بجرائم أسلحة ومحاولة سلب.
م. ش. (مواليد عام 1999، فلسطيني) بحقه مذكّرة توقيف بجرم سلب وخلاصة حكم بجرم تهديد.
بتاريخ 20-08-2025 وبعد رصد ومتابعة، جرى توقيفهما في المحلة المذكورة أعلاه على متن سيارة نوع ” مرسيدس 300″ لون رصاصي.

بتفتيشهما والسيارة، تم ضبط كمية من المواد المخدّرة مُعدة للترويج، عبارة عن:

/628/ كيس نايلون شفاف بداخله مادة السالفيا.
/10/ حبوب مخدّرة
أودعا مع المضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
مواضيع ذات صلة
نهاية رحلة الترويج على كورنيش النهر.. هذا ما كشفته قوى الأمن الداخلي
lebanon 24
02/09/2025 20:14:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى الأمن توقف فارًا متورطًا بسرقة سيارات ودراجات
lebanon 24
02/09/2025 20:14:19 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف سوري وضبط سيارته... إليكم بالصورة ما وجده الجيش بحوزته
lebanon 24
02/09/2025 20:14:19 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف سوريّ في كورنيش المزرعة... إليكم ما سرقه في وسط بيروت
lebanon 24
02/09/2025 20:14:19 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة العلاقات

القضاء ا

مرسيدس

فلسطين

القضاء

بيروت

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:51 | 2025-09-02
12:23 | 2025-09-02
12:14 | 2025-09-02
12:04 | 2025-09-02
11:58 | 2025-09-02
11:56 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24