Advertisement

لبنان

وزير الداخلية: ضبطنا أكبر كمية كوكايين

Lebanon 24
02-09-2025 | 09:50
A-
A+
Doc-P-1411978-638924290920996776.jpg
Doc-P-1411978-638924290920996776.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الداخلية أحمد الحجار "ضبطنا أكبر كمية كوكايين هُرِّبَت إلى لبنان عبر سفينة من البرازيل إلى ميناء طرابلس وكانت مخبأة في "غالونات" من الزيوت والشحوم".
Advertisement
 
 
وأضاف الحجار: "هناك موقوفان في هذه العملية وتتم ملاحقة متورطين آخرين، والتحقيقات مستمرة".
 
 
وشكر "السعودية على الجهود والتنسيق"، وقال: "هذا يُعتبر أحد الثمار".
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية أحمد الحجار: ضبطنا أكبر كمية كوكايين هُرِّبَت إلى لبنان عبر سفينة من البرازيل إلى ميناء طرابلس وكانت مخبأة في "غالونات" من الزيوت والشحوم
lebanon 24
02/09/2025 20:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24
على الحدود مع سوريا… الأردن يُحبط محاولة تسلل ويضبط كمية كبيرة من المخدرات (صورة)
lebanon 24
02/09/2025 20:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة السوري: القافلة الطبية التي ستدخل محافظة السويداء تحمل كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الإسعافية
lebanon 24
02/09/2025 20:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية الليبية: الجهات المختصة تباشر التحقيقات لتحديد هوية المتورطين وضبطهم
lebanon 24
02/09/2025 20:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الداخلية

ميناء طرابلس

أحمد الحجار

البرازيل

السعودية

طرابلس

السعود

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:51 | 2025-09-02
12:23 | 2025-09-02
12:14 | 2025-09-02
12:04 | 2025-09-02
11:58 | 2025-09-02
11:56 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24