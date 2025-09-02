Advertisement

لبنان

شقير: لبنان سيعود مركزاً إقتصادياً مرموقاً في المنطقة

Lebanon 24
02-09-2025 | 10:46
A-
A+
Doc-P-1411994-638924322876925251.png
Doc-P-1411994-638924322876925251.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بحث رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير مع وفد من الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال في تفعيل التعاون بين الهيئات الإقتصادية وغرفة بيروت وجبل لبنان وبين الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال، في مجالات مختلفة لا سيما في مجالي الإستثمار والمعارض.
Advertisement

ورحب شقير بالوفد، وأكد دعمه للتعاون مع الإتحاد، الذي يأتي في سياق سعي القطاع الخاص اللبناني لتوسيع علاقاته مع القطاع الخاص العربي والأجنبي وحول العالم.

وعرض شقير للوفد القدرات والإمكانات التي يتمتع بها القطاع الخاص اللبناني والجهود التي يقوم بها لتطوير وتقوية تنافسية الإقتصاد الوطني.

وإذ أكد شقير أمام الوفد "ان لبنان دخل في مرحلة جديدة وواعدة بعد إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة"، لفت الى وجود فرص إستثمارية كبيرة، إن كان في المشاريع الحكومية وإعادة الإعمار، أو في القطاعات الإقتصادية المختلفة، مشدداً على ان لبنان وبما يتمتع به من مقومات  وقدرات كبيرة مختلفة سيعود مركزاً إقتصادياً مرموقاً في المنطقة".
مواضيع ذات صلة
شقير بحث مع سفير إندونيسيا في تعزيز العلاقات الإقتصادية الثنائية
lebanon 24
02/09/2025 20:15:08 Lebanon 24 Lebanon 24
براك: يجب أن نركز على لبنان اليوم من أجل إعادة الاستقرار والأمن في المنطقة
lebanon 24
02/09/2025 20:15:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الدول الصديقة للبنان حددت شروطها الواضحة لدعمه وبشكل خاص في موضوع النهوض الاقتصادي والمالي ونخشى خسارة لبنان دوره الاقتصادي بفعل تسارع تطورات المنطقة
lebanon 24
02/09/2025 20:15:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"منطقة ترامب الاقتصادية": واقعية اقتصادية للشرق الاوسط باكمله
lebanon 24
02/09/2025 20:15:08 Lebanon 24 Lebanon 24

المشاريع الحكومية

إعادة الإعمار

لبنان سيعود

غرفة بيروت

جبل لبنان

محمد شقير

جمهورية

محمد ش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:51 | 2025-09-02
12:23 | 2025-09-02
12:14 | 2025-09-02
12:04 | 2025-09-02
11:58 | 2025-09-02
11:56 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24