شقير: لبنان سيعود مركزاً إقتصادياً مرموقاً في المنطقة

Advertisement

بحث رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق مع وفد من الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال في تفعيل التعاون بين الهيئات الإقتصادية وغرفة وجبل وبين الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال، في مجالات مختلفة لا سيما في مجالي الإستثمار والمعارض.ورحب بالوفد، وأكد دعمه للتعاون مع الإتحاد، الذي يأتي في سياق سعي القطاع الخاص اللبناني لتوسيع علاقاته مع القطاع الخاص العربي والأجنبي وحول العالم.وعرض شقير للوفد القدرات والإمكانات التي يتمتع بها القطاع الخاص اللبناني والجهود التي يقوم بها لتطوير وتقوية تنافسية الإقتصاد الوطني.وإذ أكد شقير أمام الوفد "ان لبنان دخل في مرحلة جديدة وواعدة بعد إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة"، لفت الى وجود فرص إستثمارية كبيرة، إن كان في وإعادة الإعمار، أو في القطاعات الإقتصادية المختلفة، مشدداً على ان لبنان وبما يتمتع به من مقومات وقدرات كبيرة مختلفة سيعود مركزاً إقتصادياً مرموقاً في المنطقة".