شيخ العقل التقى وفدا من "حزب الله"

التقى شيخ العقل لطائفة الشيخ الدكتور سامي ابي المنى الطائفة في اليوم وفدا من قيادة " " ضم النائب امين شري، عضو المجيد عمار ومسؤول الحزب في بلال داغر وعلي المولى، وتناول اللقاء الأوضاع العامة في ضوء تطورات المنطقة، والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على .وبعد اللقاء صرّح الشيخ عمار باسم الوفد: "تشرفنا اليوم بزيارة صاحب السماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، وكانت مناسبة لجولة أفق واسعة فيما يتعلق بالوضع اللبناني، خاصة في القرار غير الميثاقي الذي صدر عن فيما يتعلق بسلاح . وكان حوار مركّز وصلنا فيه الى تفاهمات جيدة، وبالتالي نراهن على عقلاء بالضغط على هذه الحكومة، لكي تعود الى رشدها والى عقلانيتها ومقاربة المسألة من خلال التحديات التي يواجهها هذا البلد".اضاف: "كيف يمكن لحكومة ان تأخذ قراراً فيما لا يزال هذا العدو رابضاً على أرضها ويحتل الارض والسماء والبحار ويهدّد بشتى انواع التهديدات، بالتالي نحن نراهن على عقلاء هذا البلد ونحن مع اطلاق أوسع ما يمكن من حوار بين كل مكونات البلد، للوصول الى رؤى ومقاربات مشتركة، فيما يمكن للبنان ان يستحقه من بناء ودعم هذه الدولة. كما توقفنا كثيرا امام من يحاول ان يأخذ البلد الى صدام ما بين المقاومة والاجهزة فيها، واكدنا على أنه لا يمكن لا للمقاومة ولا للاجهزة وعلى رأسها الذي نكن له كل الاحترام والتقدير ان يأخذ البلد الى حافة الصدام فيها. هذه من الثوابت التي نشترك بها مع سماحته ومع كل الوطنيين الاحرار السياديين الذين يطالبون بسيادة البلد".