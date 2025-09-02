Advertisement

لبنان

شيخ العقل التقى وفدا من "حزب الله"

Lebanon 24
02-09-2025 | 11:00
 التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم وفدا من قيادة "حزب الله" ضم النائب امين شري، عضو المكتب السياسي الشيخ عبد المجيد عمار ومسؤول الحزب في جبل لبنان بلال داغر وعلي المولى، وتناول اللقاء الأوضاع العامة في ضوء تطورات المنطقة، والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان.
 وبعد اللقاء صرّح الشيخ عمار باسم الوفد: "تشرفنا اليوم بزيارة صاحب السماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سماحة الشيخ سامي أبي المنى، وكانت مناسبة لجولة أفق واسعة فيما يتعلق بالوضع اللبناني، خاصة في القرار غير الميثاقي الذي صدر عن هذه الحكومة فيما يتعلق بسلاح المقاومة. وكان حوار مركّز وصلنا فيه الى تفاهمات جيدة، وبالتالي نراهن على عقلاء هذا البلد بالضغط على هذه الحكومة، لكي تعود الى رشدها والى عقلانيتها ومقاربة المسألة من خلال التحديات التي يواجهها هذا البلد".

اضاف: "كيف يمكن لحكومة ان تأخذ قراراً فيما لا يزال هذا العدو رابضاً على أرضها ويحتل الارض والسماء والبحار ويهدّد بشتى انواع التهديدات، بالتالي نحن نراهن على عقلاء هذا البلد ونحن مع اطلاق أوسع ما يمكن من حوار بين كل مكونات البلد، للوصول الى رؤى ومقاربات مشتركة، فيما يمكن للبنان ان يستحقه من بناء ودعم هذه الدولة. كما توقفنا كثيرا امام من يحاول ان يأخذ البلد الى صدام ما بين المقاومة والاجهزة فيها، واكدنا على أنه لا يمكن لا للمقاومة ولا للاجهزة وعلى رأسها الجيش اللبناني الذي نكن له كل الاحترام والتقدير ان يأخذ البلد الى حافة الصدام فيها. هذه من الثوابت التي نشترك بها مع سماحته ومع كل الوطنيين الاحرار السياديين الذين يطالبون بسيادة البلد". 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24