قائد الجيش استقبل السفير البلجيكي وزواراً

استقبل العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، السفير البلجيكي أرنو باولز، يرافقه الملحق العسكري العقيد بارت ديمونك، كما استقبل السفير اللبناني المعيّن في .وخلال هذين اللقاءين، تناول البحث الأوضاع العامة في والمنطقة.كذلك، استقبل رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ مع وفد مرافق.واستقبل أيضا العام اللواء حسن شقير، ثم للهيئة للإغاثة العميد بسام نابلسي. وخلال اللقاءات، تم البحث في شؤون مختلفة.