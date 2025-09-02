Advertisement

لبنان

قائد الجيش استقبل السفير البلجيكي وزواراً

Lebanon 24
02-09-2025 | 11:07
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، السفير البلجيكي أرنو باولز، يرافقه الملحق العسكري العقيد بارت ديمونك، كما استقبل السفير اللبناني المعيّن في المغرب علي ضاهر.
وخلال هذين اللقاءين، تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كذلك، استقبل رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور مع وفد مرافق.

واستقبل أيضا المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ثم الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي. وخلال اللقاءات، تم البحث في شؤون مختلفة.
