Advertisement

لبنان

سلام يترأس اجتماعاً مالياً موسعاً لبحث سبل معالجة الفجوة المالية

Lebanon 24
02-09-2025 | 11:51
A-
A+
Doc-P-1412028-638924361127461215.png
Doc-P-1412028-638924361127461215.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عصر اليوم في السرايا مع وزير المال ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وفريق من مستشاريه، لمتابعة العمل على مشروع قانون معالجة الفجوة المالية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اجتماع مالي في السرايا لبحث مشروع قانون معالجة الفجوة المالية
lebanon 24
02/09/2025 20:16:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استكمل مع جابر والبساط البحث في مشروع قانون الفجوة المالية
lebanon 24
02/09/2025 20:16:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس بري: الرئيس سلام اكد لي انه سيكون هناك كل اربعاء جلسة حكومية لحين الانتهاء من قانون معالجة الفجوة المالية على ان ننتهي منه كحد اقصى بشهر ايلول
lebanon 24
02/09/2025 20:16:38 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر: لدينا اجتماع الثلاثاء المقبل مع رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان ووزير الاقتصاد للإسراع في إصدار قانون معالجة الفجوة المالية
lebanon 24
02/09/2025 20:16:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

رئيس مجلس الوزراء

وزير الاقتصاد

مجلس الوزراء

عامر البساط

ياسين جابر

مصرف لبنان

نواف سلام

كريم سعيد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:51 | 2025-09-02
12:23 | 2025-09-02
12:14 | 2025-09-02
12:04 | 2025-09-02
11:58 | 2025-09-02
11:56 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24