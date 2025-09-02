Advertisement

لبنان

تفجير للجيش في حقل الطيبة في بعلبك

Lebanon 24
02-09-2025 | 12:04
أفادت مندوبة "لبنان24" عن دوي صوت قوي في بعلبك.
وحسب المعلومات، فإنّ مصدر الصوت هو تفجير للجيش في حقل الطيبة.
