بيان بشأن المساعدات الماليّة للمستفيدين من برنامج "أمان"

صدر عن لوزارة الشؤون الإجتماعيّة بيان، حول التحويلات المالية عن شهر آب 2025 للمستفيدين من برنامج أمان، جاء فيه: تود أن تُعلم المستفيدين من برنامج أمان أنّ الدفعات النقدية لهذا الشهر ستشهد بعض التأخير لأسباب إدارية ولوجستية خارجة عن إرادة الوزارة.تؤكّد الوزارة أنّ جميع المستفيدين سيحصلون على مستحقاتهم كاملة في موعد أقصاه نهاية الأسبوع المقبل، وتعتذر عن أي إرباك قد يسببه هذا التأخير، شاكرة تفهّم المواطنين الكرام".