لبنان

بيان بشأن المساعدات الماليّة للمستفيدين من برنامج "أمان"

Lebanon 24
02-09-2025 | 13:32
صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الإجتماعيّة بيان، حول التحويلات المالية عن شهر آب 2025  للمستفيدين من برنامج أمان، جاء فيه: تود وزارة الشؤون الاجتماعية أن تُعلم المستفيدين من برنامج أمان أنّ الدفعات النقدية لهذا الشهر ستشهد بعض التأخير لأسباب إدارية ولوجستية خارجة عن إرادة الوزارة.
تؤكّد الوزارة أنّ جميع المستفيدين سيحصلون على مستحقاتهم كاملة في موعد أقصاه نهاية الأسبوع المقبل، وتعتذر عن أي إرباك قد يسببه هذا التأخير، شاكرة تفهّم المواطنين الكرام".
 
وزارة الشؤون الاجتماعية

الشؤون الاجتماعية

المكتب الإعلامي

وزارة الشؤون

مكتب الإعلام

ستيت

داري

