بين لقمة العيش وفوضى السير… كارثة تتنقّل على طرقاتنا!

أصبحت بسطات القهوة المنتشرة على جوانب الطرق مشهداً يومياً مألوفاً في ، لا سيما عند مداخل المدن والإشارات الضوئية. ورغم أن رائحتها الزكية تجذب المارة، وقد تحوّلت بالنسبة لكثيرين إلى محطة صباحية لا يمكن الاستغناء عنها، إلا أن الواقع يكشف عن جانب آخر أقل إيجابية.فالكثير من هذه البسطات تعمل بطريقة عشوائية، وتسبّب في غالب الأحيان ازدحاماً مرورياً خانقاً، لا سيما عندما يتوقّف الزبائن بشكل مفاجئ في أو على جوانبه بشكل غير قانوني، مما يعرّض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.ورغم التقدير للجهود التي يبذلها أصحاب هذه البسطات لكسب رزقهم بكرامة، إلا أن التنظيم أصبح ضرورة ملحّة. المطلوب هو تحديد أماكن مخصصة وآمنة لهذه البسطات، بما يحفظ حق الناس في العمل ويضمن في الوقت نفسه سلامة المرور والنظام العام.