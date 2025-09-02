Advertisement

لبنان

ماكرون تسلّم أوراق اعتماد الشاعر كسفير لبنان في باريس

Lebanon 24
02-09-2025 | 13:53
قدم سفير لبنان لدى فرنسا ربيع الشاعر أوراق إعتماده إلى رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون
كانت مناسبة للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون بينهما، لا سيما لجهة ضرورة مضاعفة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان والانسحاب من الأراضي المحتلة وإطلاق سراح الاسرى. 

كما شكر الشاعر الرئيس الفرنسي باسم الحكومة اللبنانية على جهوده في التحضير لمؤتمر اعادة اعمار لبنان ودعم الجيش.
