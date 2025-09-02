26
o
بيروت
29
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
14
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"غروبات" ترصد الحواجز الأمنية المنتشرة في لبنان (صور)
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
02-09-2025
|
15:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت في الأيام الأخيرة تنتشر في
لبنان
مجموعات عبر تطبيقات المراسلة، تحمل هدفًا واحدًا: تنبيه السائقين إلى أماكن الحواجز الأمنية المنتشرة في مختلف المناطق.
Advertisement
وتزامن هذا الأمر مع تكثيف القوى الأمنية حواجزها لملاحقة السيارات المخالفة والسائقين غير الملتزمين، سواء من ناحية الأوراق القانونية أو شروط السلامة المرورية.
هذه المجموعات، التي تلاقي تفاعلًا متزايدًا بين اللبنانيين، تُعتبر محاولة من بعض المواطنين للالتفاف على الرقابة الأمنية، عبر مشاركة مواقع الحواجز بشكل لحظي.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
"اليونيفيل": قواتنا منتشرة في جنوب لبنان ونساعد الجيش على نزع السلاح غير الشرعي
Lebanon 24
"اليونيفيل": قواتنا منتشرة في جنوب لبنان ونساعد الجيش على نزع السلاح غير الشرعي
03/09/2025 03:13:00
03/09/2025 03:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": انتشار للجيش في بعلبك وحواجز تفتيش وتدقيق امام تعاونية فوديكو
Lebanon 24
"لبنان 24": انتشار للجيش في بعلبك وحواجز تفتيش وتدقيق امام تعاونية فوديكو
03/09/2025 03:13:00
03/09/2025 03:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": زحمة سير عند حاجز ضهر البيدر باتجاه شتورا وسط تشديد أمني على الحاجز
Lebanon 24
"لبنان 24": زحمة سير عند حاجز ضهر البيدر باتجاه شتورا وسط تشديد أمني على الحاجز
03/09/2025 03:13:00
03/09/2025 03:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات لـ "لبنان 24": لا صحة لخبر الاعتداء على مركز للجيش في وادي فيسان ـ بعلبك والصورة المُنتشرة قديمة
Lebanon 24
معلومات لـ "لبنان 24": لا صحة لخبر الاعتداء على مركز للجيش في وادي فيسان ـ بعلبك والصورة المُنتشرة قديمة
03/09/2025 03:13:00
03/09/2025 03:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
نبيه
زايد
تابع
قد يعجبك أيضاً
تباين متجدّد
Lebanon 24
تباين متجدّد
17:11 | 2025-09-02
02/09/2025 05:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء
16:55 | 2025-09-02
02/09/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: جسم غريب في سماء الجنوب.. وهذه طبيعته
Lebanon 24
بالفيديو: جسم غريب في سماء الجنوب.. وهذه طبيعته
16:05 | 2025-09-02
02/09/2025 04:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. أطلق عليه النار وأصابه بقدمه
Lebanon 24
في طرابلس.. أطلق عليه النار وأصابه بقدمه
15:56 | 2025-09-02
02/09/2025 03:56:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الأنظار تتجه إلى جلسة الجمعة.. وهذه آخر المعلومات التي كُشفت (فيديو)
Lebanon 24
الأنظار تتجه إلى جلسة الجمعة.. وهذه آخر المعلومات التي كُشفت (فيديو)
15:31 | 2025-09-02
02/09/2025 03:31:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
04:21 | 2025-09-02
02/09/2025 04:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إستقالة متري أو إقالته؟
Lebanon 24
إستقالة متري أو إقالته؟
01:30 | 2025-09-02
02/09/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يسجل داخل الاستديو.. حريق مُفاجئ يلتهم سيارة إعلامي الفاخرة وفيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
كان يسجل داخل الاستديو.. حريق مُفاجئ يلتهم سيارة إعلامي الفاخرة وفيديو يوثق ما حصل
23:48 | 2025-09-01
01/09/2025 11:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهامات بري "الآخرين" بـ "شيطنة" الشيعة لن تمرّ مرور الكرام
Lebanon 24
اتهامات بري "الآخرين" بـ "شيطنة" الشيعة لن تمرّ مرور الكرام
02:00 | 2025-09-02
02/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة أميركية لافتة
Lebanon 24
رسالة أميركية لافتة
02:15 | 2025-09-02
02/09/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
17:11 | 2025-09-02
تباين متجدّد
16:55 | 2025-09-02
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء
16:05 | 2025-09-02
بالفيديو: جسم غريب في سماء الجنوب.. وهذه طبيعته
15:56 | 2025-09-02
في طرابلس.. أطلق عليه النار وأصابه بقدمه
15:31 | 2025-09-02
الأنظار تتجه إلى جلسة الجمعة.. وهذه آخر المعلومات التي كُشفت (فيديو)
15:18 | 2025-09-02
من غزة.. عائلات تقصد لبنان للعلاج
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
03/09/2025 03:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
03/09/2025 03:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
03/09/2025 03:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24