لبنان

"غروبات" ترصد الحواجز الأمنية المنتشرة في لبنان (صور)

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
02-09-2025 | 15:34
بدأت في الأيام الأخيرة تنتشر في لبنان مجموعات عبر تطبيقات المراسلة، تحمل هدفًا واحدًا: تنبيه السائقين إلى أماكن الحواجز الأمنية المنتشرة في مختلف المناطق.
وتزامن هذا الأمر مع تكثيف القوى الأمنية حواجزها لملاحقة السيارات المخالفة والسائقين غير الملتزمين، سواء من ناحية الأوراق القانونية أو شروط السلامة المرورية.

هذه المجموعات، التي تلاقي تفاعلًا متزايدًا بين اللبنانيين، تُعتبر محاولة من بعض المواطنين للالتفاف على الرقابة الأمنية، عبر مشاركة مواقع الحواجز بشكل لحظي.
 
المصدر: خاص لبنان24
"خاص لبنان24"

