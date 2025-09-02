Advertisement

لبنان

تعيينات الجمارك جاهزة وإقرارها الجمعة أو الثلاثاء

Lebanon 24
02-09-2025 | 22:36
A-
A+
Doc-P-1412186-638924751778670866.webp
Doc-P-1412186-638924751778670866.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت" الديار": يبدو ان التعيينات الادارية على صعيد الجمارك قد سلكت طريقها، بعدما اتفق على تعيين احد ضباط الجيش من الخدمة الفعلية كرئيس للمجلس الاعلى للجمارك، وتعيين مدني، يشغل وظيفة مدير عام في مجلس النواب، ومحسوب على بكركي، مديرا عاما للجمارك، بعدما تعذر تعيين احد الضباط، الذي جرى انتدابه الى موقع آخر على ان يتم تثبيته، في التعيينات التي يتوقع ان تقر في جلسة الجمعة اذا ما سارت الامور وفقا للمرسوم، على ان تطرح من خارج جدول الاعمال، او يتم ترحيلها الى اول جلسة اخرى، يتوقع ان تكون الثلاثاء.
Advertisement
وكتبت فتات عياد في" نداء الوطن": ما زالت زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التاريخية للنافعة منذ أشهر، محطّ تساؤل لدى اللبنانيين، حول ما إذا كانت كافية، لوضع مرفق عام "عصي على الإصلاح"، على سكة الإصلاح الجذريّ. وبعد 4 أشهر على الزيارة، أثبتت الإدارة الجديدة المعيّنة من قبل وزير الداخلية أحمد الحجار في النافعة، أنّ لها "عيونًا"، تلاحق الفساد. وآخر إنجازاتها منذ أيام، توقيف شعبة المعلومات، موظفًا "بالجرم المشهود". أما على مستوى "الخطة الإصلاحيّة" فجديدها هو البدء التدريجي باللامركزية الإدارية، ووضع اللمسات الأخيرة على "خدمة البريد"، لتدخل الخطة الإصلاحية رسميًا مداها "المتوسط".
ثبات نهج الإصلاح في النافعة، جعلها تصبح "نافعة للمواطن" بشكل تدريجي. لكن "مش ماشي الحال" بالنسبة لدويلة السماسرة، التي كشرت عن أنيابها في "منتصف" طريق الخطة الإصلاحية، معلنة أنها "لن تسمح بتمرير خدمة البريد تحت أي ذريعة"، مهددة بإقفال النافعة بوجه المواطنين، لتقف بوجه القرار الحاسم من رأس الهرم مرورًا بالداخلية بمعالجة ملف النافعة بشكل نهائي.
مصادر الداخلية التي تكشف عن تأمين دفاتر السوق قريبًا، تفصّل مقاربة الوزير أحمد الحجار للإصلاح وحيثيات زيارة رئيس الجمهورية ودعمه خطة الداخلية الإصلاحية. فكيف رفعت اللامركزية الإدارية إيرادات النافعة التي تدر مليارات الليرات يوميًا للدولة، مرة ونصف المرة؟ وكيف شكّل الموظف الفاسد والسمسار تحالفًا مافياويًا في النافعة؟ وهل ستنجح الدولة بـ"حصر الخدمات" بيد "الشرعية" أخيرًا وصولًا إلى المكننة الشاملة؟  
 
مواضيع ذات صلة
نقل جلسة الثلاثاء إلى الجمعة إخراج لحفظ ماء وجه الحكومة و"حزب الله" معًا
lebanon 24
03/09/2025 14:42:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بسط سيادة الدولة والتعيينات أبرز عناوين جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء
lebanon 24
03/09/2025 14:42:28 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: مرسوم تعيين الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا جاهز
lebanon 24
03/09/2025 14:42:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سنفرض على الأرجح رسوماً جمركية بنسبة 10% أو 15% على الدول الأصغر
lebanon 24
03/09/2025 14:42:28 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

شعبة المعلومات

وزير الداخلية

جوزاف عون

الجمهوري

جمهورية

الحجار

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:38 | 2025-09-03
07:36 | 2025-09-03
07:21 | 2025-09-03
07:14 | 2025-09-03
07:07 | 2025-09-03
07:04 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24