تعيينات الجمارك جاهزة وإقرارها الجمعة أو الثلاثاء

ثبات نهج الإصلاح في النافعة، جعلها تصبح "نافعة للمواطن" بشكل تدريجي. لكن "مش ماشي الحال" بالنسبة لدويلة السماسرة، التي كشرت عن أنيابها في "منتصف" طريق الخطة الإصلاحية، معلنة أنها "لن تسمح بتمرير خدمة البريد تحت أي ذريعة"، مهددة بإقفال النافعة بوجه المواطنين، لتقف بوجه القرار الحاسم من رأس الهرم مرورًا بالداخلية بمعالجة ملف النافعة بشكل نهائي.

مصادر الداخلية التي تكشف عن تأمين دفاتر السوق قريبًا، تفصّل مقاربة الوزير أحمد الحجار للإصلاح وحيثيات زيارة رئيس الجمهورية ودعمه خطة الداخلية الإصلاحية. فكيف رفعت اللامركزية الإدارية إيرادات النافعة التي تدر مليارات الليرات يوميًا للدولة، مرة ونصف المرة؟ وكيف شكّل الموظف الفاسد والسمسار تحالفًا مافياويًا في النافعة؟ وهل ستنجح الدولة بـ"حصر الخدمات" بيد "الشرعية" أخيرًا وصولًا إلى المكننة الشاملة؟

كتبت" الديار": يبدو ان التعيينات الادارية على صعيد الجمارك قد سلكت طريقها، بعدما اتفق على تعيين احد ضباط الجيش من الخدمة الفعلية كرئيس للمجلس الاعلى للجمارك، وتعيين مدني، يشغل وظيفة مدير عام في مجلس النواب، ومحسوب على ، مديرا عاما للجمارك، بعدما تعذر تعيين احد الضباط، الذي جرى انتدابه الى موقع آخر على ان يتم تثبيته، في التعيينات التي يتوقع ان تقر في جلسة الجمعة اذا ما سارت الامور وفقا للمرسوم، على ان تطرح من خارج جدول الاعمال، او يتم ترحيلها الى اول جلسة اخرى، يتوقع ان تكون الثلاثاء.