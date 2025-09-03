"التباين الرئاسي" يؤثر على الجلسة!

Advertisement

تشير المعطيات السياسية إلى أن التباين في وجهات النظر بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بشأن كيفية مقاربة ملف سلاح والتعاطي معه في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء بلغ مستوى مرتفعًا، ما يعكس حجم الانقسام داخل الدولة بشأن واحدة من أعقد الوطنية.مصادر متابعة أكدت أن غياب أي أرضية مشتركة بشأن هذه النقطة حتى الآن قد يجعل من الصعب الوصول إلى مخرج أو تفاهم خلال الجلسة، ما يضعها أمام احتمال أن تتحول إلى ساحة مواجهة سياسية مفتوحة، أو أن تُعطَّل بالكامل إذا استمر كل طرف متمسكًا بموقفه.وقالت مصادر مقرّبة من رئاسة الحكومة "إن الرئيس سلام مصرّ على المضي في قرار نزع السلاح الذي اتخذته الحكومة ولن يتراجع عنه"، فيما اشار مطلعون على اجواء رئاسة الجمهورية" الى ان الجهود التي تولاها باتصالاته المفتوحة بكل من رئيسي المجلس النيابي والحكومة نواف سلام، أدت لتهيئة الأجواء بما يضمن انعقاد الجلسة بنصاب كامل، من دون معرفة اتجاهاتها النهائية".