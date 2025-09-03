30
لبنان
"التباين الرئاسي" يؤثر على الجلسة!
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
03-09-2025
|
01:15
A-
A+
تشير المعطيات السياسية إلى أن التباين في وجهات النظر بين رئيس الجمهورية
جوزاف عون
ورئيس الحكومة
نواف سلام
بشأن كيفية مقاربة ملف سلاح
حزب الله
والتعاطي معه في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء بلغ مستوى مرتفعًا، ما يعكس حجم الانقسام داخل الدولة بشأن واحدة من أعقد
القضايا
الوطنية.
مصادر متابعة أكدت أن غياب أي أرضية مشتركة بشأن هذه النقطة حتى الآن قد يجعل من الصعب الوصول إلى مخرج أو تفاهم خلال الجلسة، ما يضعها أمام احتمال أن تتحول إلى ساحة مواجهة سياسية مفتوحة، أو أن تُعطَّل بالكامل إذا استمر كل طرف متمسكًا بموقفه.
وقالت مصادر مقرّبة من رئاسة الحكومة "إن الرئيس
نواف
سلام مصرّ على المضي في قرار نزع السلاح الذي اتخذته الحكومة ولن يتراجع عنه"، فيما اشار مطلعون على اجواء رئاسة الجمهورية" الى ان الجهود التي تولاها
الرئيس عون
باتصالاته المفتوحة بكل من رئيسي المجلس النيابي
نبيه بري
والحكومة نواف سلام، أدت لتهيئة الأجواء بما يضمن انعقاد الجلسة بنصاب كامل، من دون معرفة اتجاهاتها النهائية".
المصدر:
لبنان 24
