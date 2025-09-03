Advertisement

لبنان

"لضرورة تسهيل الإجراءات".. منسى يتفقد المعابر الحدودية لمتابعة عودة اللاجئين

03-09-2025 | 01:59
وصل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، برفقة كل من وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ورئيس أركان الجيش اللواء الركن حسان عودة، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، إلى معبر العبودية على الحدود اللبنانية الشمالية بعد أن تفقدوا معبر العريضة.
واطلع الوفد على الإجراءات التنظيمية والإدارية والأمنية المعتمدة لتأمين مغادرة اللاجئين السوريين من الأراضي اللبنانية إلى الداخل السوري، مستمعين إلى شرح مفصل من الضباط المسؤولين عن سير العملية، بدءًا من تسجيل الأسماء وحتى عبور الحدود.

وشدّد اللواء منسى على ضرورة تسهيل الإجراءات مع الالتزام بالمعايير القانونية والأمنية، مع مراعاة البعد الإنساني، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين الجيش والأجهزة الأمنية والإدارات المعنية لضمان حسن سير العملية وتأمين عودة منظمة للاجئين.

وأشار الوزير منسى إلى أن هذه الجولة تأتي في إطار متابعة مباشرة للملف، بهدف تقييم الاحتياجات ومعالجة أي عقبات محتملة لضمان التنفيذ السلس للقرارات المتخذة.
