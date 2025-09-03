30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
32
o
بعلبك
24
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"لضرورة تسهيل الإجراءات".. منسى يتفقد المعابر الحدودية لمتابعة عودة اللاجئين
Lebanon 24
03-09-2025
|
01:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل
وزير الدفاع
الوطني اللواء ميشال منسى، برفقة كل من
وزير الداخلية
والبلديات العميد أحمد
الحجار
، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ورئيس أركان الجيش اللواء الركن حسان عودة، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، إلى معبر العبودية على الحدود
اللبنانية
الشمالية بعد أن تفقدوا معبر العريضة.
Advertisement
واطلع الوفد على الإجراءات التنظيمية والإدارية والأمنية المعتمدة لتأمين مغادرة اللاجئين السوريين من الأراضي اللبنانية إلى الداخل السوري، مستمعين إلى شرح مفصل من الضباط المسؤولين عن سير العملية، بدءًا من تسجيل الأسماء وحتى عبور الحدود.
وشدّد اللواء منسى على ضرورة تسهيل الإجراءات مع الالتزام بالمعايير القانونية والأمنية، مع مراعاة البعد الإنساني، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين الجيش والأجهزة الأمنية والإدارات المعنية لضمان حسن سير العملية وتأمين عودة منظمة للاجئين.
وأشار الوزير منسى إلى أن هذه الجولة تأتي في إطار متابعة مباشرة للملف، بهدف تقييم الاحتياجات ومعالجة أي عقبات محتملة لضمان التنفيذ السلس للقرارات المتخذة.
مواضيع ذات صلة
"الأشغال" تبدأ تأهيل المعابر الحدودية المتضررة في عكار
Lebanon 24
"الأشغال" تبدأ تأهيل المعابر الحدودية المتضررة في عكار
03/09/2025 14:43:49
03/09/2025 14:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تأسيس "تجمع أبناء القرى الجنوبية الحدودية" للمطالبة بالعودة والدعم والإعمار
Lebanon 24
تأسيس "تجمع أبناء القرى الجنوبية الحدودية" للمطالبة بالعودة والدعم والإعمار
03/09/2025 14:43:49
03/09/2025 14:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كليمنتس: المفوضية ملتزمة بدعم عودة اللاجئين السوريين من لبنان
Lebanon 24
كليمنتس: المفوضية ملتزمة بدعم عودة اللاجئين السوريين من لبنان
03/09/2025 14:43:49
03/09/2025 14:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتداءات اسرائيلية متواصلة لمنع عودة الحياة إلى القرى الحدودية
Lebanon 24
إعتداءات اسرائيلية متواصلة لمنع عودة الحياة إلى القرى الحدودية
03/09/2025 14:43:49
03/09/2025 14:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام للأمن
الأجهزة الأمنية
وزير الداخلية
المدير العام
الأمين العام
وزير الدفاع
اللبنانية
الشمالي
تابع
قد يعجبك أيضاً
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
Lebanon 24
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
07:38 | 2025-09-03
03/09/2025 07:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
المطارنة الموارنة.. لاستعادة السيادة وتعزيز الوحدة الوطنية في لبنان
Lebanon 24
المطارنة الموارنة.. لاستعادة السيادة وتعزيز الوحدة الوطنية في لبنان
07:36 | 2025-09-03
03/09/2025 07:36:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة ياطر"
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة ياطر"
07:21 | 2025-09-03
03/09/2025 07:21:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بري هنأ اللبنانيين بمناسبة المولد النبوي الشريف
Lebanon 24
بري هنأ اللبنانيين بمناسبة المولد النبوي الشريف
07:14 | 2025-09-03
03/09/2025 07:14:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة المرجع الدستوري والنائب السابق حسن الرفاعي
Lebanon 24
وفاة المرجع الدستوري والنائب السابق حسن الرفاعي
07:07 | 2025-09-03
03/09/2025 07:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول
Lebanon 24
اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول
12:14 | 2025-09-02
02/09/2025 12:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو عبيدة" في لبنان.. قياديّ سكنَ بيروت وغزة
Lebanon 24
"أبو عبيدة" في لبنان.. قياديّ سكنَ بيروت وغزة
10:30 | 2025-09-02
02/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... إصابة ريم السعيدي بفيروس: تغلب علي
Lebanon 24
بالصورة... إصابة ريم السعيدي بفيروس: تغلب علي
10:54 | 2025-09-02
02/09/2025 10:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اغتيال أبو عبيدة.. تقرير بريطاني يكشف وضع "حماس"
Lebanon 24
بعد اغتيال أبو عبيدة.. تقرير بريطاني يكشف وضع "حماس"
10:00 | 2025-09-02
02/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي
Lebanon 24
بالأسماء.. تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي
13:29 | 2025-09-02
02/09/2025 01:29:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:38 | 2025-09-03
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
07:36 | 2025-09-03
المطارنة الموارنة.. لاستعادة السيادة وتعزيز الوحدة الوطنية في لبنان
07:21 | 2025-09-03
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة ياطر"
07:14 | 2025-09-03
بري هنأ اللبنانيين بمناسبة المولد النبوي الشريف
07:07 | 2025-09-03
وفاة المرجع الدستوري والنائب السابق حسن الرفاعي
07:04 | 2025-09-03
هكذا سيكون طقس لبنان في الأيام المقبلة
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
03/09/2025 14:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
03/09/2025 14:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
03/09/2025 14:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24