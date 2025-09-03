الطوابير اللبنانية: طابور الصباح.. او الفضفضة!



في المشهد اليومي للطوابير، يبرز المزاح اللبناني الذي يجعل الجميع يتحدثون عن كل شيء ما عدا المال. من السياسة إلى الطقس، تجد كل شخص لديه رأي ونكتة يشاركها مع من حوله. في ، الطوابير ليست مجرد انتظار للحصول على الخبز أو البنزين، بل تحولت إلى طقوس يومية تمزج بين الصبر والفكاهة والدراما. من أمام المصارف إلى محطات الوقود، مرورًا بالمخابز، أصبح الطابور ساحة للتلاقي، للتسلية، وأحيانًا للاحتجاج الخفيف على الواقع اليومي.





ومع طول الانتظار، الذي يبدو أحيانًا أطول من الانتظار في العيادات الطبية، تتحول لحظات الملل إلى فرص للتواصل، تبادل القصص، والضحك الجماعي. وفي بعض الأحيان، يظهر شخص ما فجأة ليطلق نكتة أو تعليقًا ساخرًا، فيتحول الطابور كله إلى للفرح.



الطابور في لبنان ليس مجرد مكان للانتظار، بل مرآة للمجتمع. هنا يلتقي الجميع بمختلف أعمارهم وخلفياتهم، ويتشاركون التحديات اليومية، القصص الطريفة، وأحيانًا الأحلام البسيطة. ومع طول الانتظار، الذي يبدو أحيانًا أطول من الانتظار في العيادات الطبية، تتحول لحظات الملل إلى فرص للتواصل، تبادل القصص، والضحك الجماعي. وفي بعض الأحيان، يظهر شخص ما فجأة ليطلق نكتة أو تعليقًا ساخرًا، فيتحول الطابور كله إلى للفرح.