الطوابير اللبنانية: طابور الصباح.. او الفضفضة!
مايا دعيبس - Maya Daibess
Lebanon 24
03-09-2025
02:30
في
لبنان
، الطوابير ليست مجرد انتظار للحصول على الخبز أو البنزين، بل تحولت إلى طقوس يومية تمزج بين الصبر والفكاهة والدراما. من أمام المصارف إلى محطات الوقود، مرورًا بالمخابز، أصبح الطابور ساحة للتلاقي، للتسلية، وأحيانًا للاحتجاج الخفيف على الواقع اليومي.
في المشهد اليومي للطوابير، يبرز المزاح اللبناني الذي يجعل الجميع يتحدثون عن كل شيء ما عدا المال. من السياسة إلى الطقس، تجد كل شخص لديه رأي ونكتة يشاركها مع من حوله.
ومع طول الانتظار، الذي يبدو أحيانًا أطول من الانتظار في العيادات الطبية، تتحول لحظات الملل إلى فرص للتواصل، تبادل القصص، والضحك الجماعي. وفي بعض الأحيان، يظهر شخص ما فجأة ليطلق نكتة أو تعليقًا ساخرًا، فيتحول الطابور كله إلى
مسرح صغير
للفرح.
الطابور في لبنان ليس مجرد مكان للانتظار، بل مرآة للمجتمع. هنا يلتقي الجميع بمختلف أعمارهم وخلفياتهم، ويتشاركون التحديات اليومية، القصص الطريفة، وأحيانًا الأحلام البسيطة.
وبينما ينتظر الجميع دورهم للحصول على حاجاتهم، يكتشفون أن الضحك والمزاح أصبحا أداة للتخفيف من ضغوط الحياة اليومية.
وبالنظر إلى هذا الطقس اليومي، اصبح الطابور في لبنان أكثر من كونه مجرد انتظار، إنه تجربة اجتماعية فريدة تعكس قدرة اللبنانيين على تحويل كل صعوبة إلى لحظة مشتركة من التفاعل والفرح.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
