أحد أشهر الفنادق في بيروت يُعيد فتح أبوابه قريباً

عُلم ان فندق "لو " في يستعد لإعادة افتتاح أبوابه قريباً وذلك بعد 5 سنوات على إقفاله.وتم إغلاق الفندق عقب انفجار مرفأ بسبب الأضرار الهائلة التي لحقت به إضافة إلى التحديات الاقتصادية التي واجهها مع الأزمة المالية والإقتصادية التي عانى منها في عام 2019 وتعرّضه لأعمال تخريب خلال مواجهات بين متظاهرين والقوى الأمنية عام 2020.علماً ان إعادة تأهيل الفندق انتهت وكان من المفترض أن يُعاد افتتاحه عام 2024 الا ان الأحداث التي حصلت في لبنان والمنطقة أجلت الأمر على ان يتم ذلك قريباً.