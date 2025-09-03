Advertisement

لبنان

أحد أشهر الفنادق في بيروت يُعيد فتح أبوابه قريباً

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
03-09-2025 | 02:45
عُلم ان فندق "لو غراي" في وسط بيروت يستعد لإعادة افتتاح أبوابه قريباً وذلك بعد 5 سنوات على إقفاله.
وتم إغلاق الفندق عقب انفجار مرفأ بيروت بسبب الأضرار الهائلة التي لحقت به إضافة إلى التحديات الاقتصادية التي واجهها مع الأزمة المالية والإقتصادية التي عانى منها لبنان في عام 2019 وتعرّضه لأعمال تخريب خلال مواجهات بين متظاهرين والقوى الأمنية عام 2020. 

علماً ان إعادة تأهيل الفندق انتهت وكان من المفترض أن يُعاد افتتاحه عام 2024 الا ان الأحداث التي حصلت في لبنان والمنطقة أجلت الأمر على ان يتم ذلك قريباً.
 
المصدر: لبنان 24
