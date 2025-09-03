Advertisement

لبنان

هل سيحضر وزراء "الثنائي" جلسة الحكومة الجمعة؟

Lebanon 24
03-09-2025 | 03:37
كشف وزير العمل محمد حيدر، أن وزراء الثنائي "أمل" "حزب الله"، لا يمانعون حضور جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة للاطلاع على ما سيقدمه قائد الجيش من خطة لحصر السلاح، مؤكدا أن "يدهم مدودة للجميع"، ولكنهم بانتظار الرد على بعض النقاط المطروحة للنقاش خلال الساعات، المقبلة ليبنى على الشيء مقتضاه.
وفي حديث لصوت كل لبنان، أوضح حيدر أن اتصالات تُجرى على أعلى المستويات لحسم الأمور، مشددًا على أن الانسحاب من الجلسة ليس "تراند" وما قام به وزراء الثنائي في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة كان للتعبير عن موقف عميق وصلب حينها ونحن لم ننسحب في الحكومة، وأي خطوة لاحقة، ستُبنى على ما يتناقش في الجلسة المقبلة.

وقال حيدر: "لا يمكننا إلزام أنفسنا بمهل زمنية لتسليم السلاح، فالحوار هو الوسيلة الوحيدة لمعالجة القضايا الداخلية لعدم تحويل المعركة مع العدو الاسرائيلي الى صراع داخلي".
 
 
وأشار إلى أن الرد الاسرائيلي على الطروحات، وصل منذ زمن وكان سلبيًا فيما رئيس الحكومة هو من ينتظر حاليًا الرد الاميركي، لا نحن.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24