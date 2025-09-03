Advertisement

لبنان

أثناء نقل الأهالي أثاثهم في حولا.. هذا ما فعلته مسيّرة إسرائيلية

Lebanon 24
03-09-2025 | 03:54
A-
A+
Doc-P-1412269-638924938975368818.jpg
Doc-P-1412269-638924938975368818.jpg photos 0
ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة حولا، وذلك أثناء قيام عدد من الأهالي بنقل أثاث منازلهم في المنطقة، من دون تسجيل أي اصابات.
إسرائيل

