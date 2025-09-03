Advertisement

بحث ، مع ، التحديات التي يواجهها الصناعيون على مستويات عدة، لا سيما ملف متأخرات المصدّرين على صعيد الضريبة على القيمة المضافة.وأكدا الوزيران حرصهما على متابعة هذه وايجاد الحلول المناسبة لها، معلنين التوافق على تأليف لجنة مشتركة بين وزارتي الصناعة والمالية لمتابعة الملفات ومعالجتها.