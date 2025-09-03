Advertisement

لبنان

لجنة مشتركة بين "الصناعة" و"المالية" لمتابعة قضايا الصناعيين

Lebanon 24
03-09-2025 | 03:59
بحث وزير الصناعة جو عيسى الخوري، مع وزير المالية ياسين جابر، التحديات التي يواجهها الصناعيون على مستويات عدة، لا سيما ملف متأخرات المصدّرين على صعيد الضريبة على القيمة المضافة.
وأكدا الوزيران حرصهما على متابعة هذه القضايا وايجاد الحلول المناسبة لها، معلنين التوافق على تأليف لجنة مشتركة بين وزارتي الصناعة والمالية لمتابعة الملفات ومعالجتها.
