Advertisement

لبنان

ملحق لجدول أعمال مجلس الوزراء.. هذا ما تضمنه

Lebanon 24
03-09-2025 | 04:08
A-
A+
Doc-P-1412273-638924947392679683.jpg
Doc-P-1412273-638924947392679683.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجهت رئاسة مجلس الوزراء ملحقاً الى الوزراء بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها يوم الجمعة في قصر بعبدا.
Advertisement
للاطلاع على الملحق اضغط هنا
 
مواضيع ذات صلة
هذه ابرز بنود جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم
lebanon 24
03/09/2025 14:45:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا وعلى جدول الأعمال 11 بندًا أبرزها بند التعيينات
lebanon 24
03/09/2025 14:45:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء يناقش جدول الأعمال وتمّ تأجيل البند الأول إلى آخر الجلسة (ان بي ان)
lebanon 24
03/09/2025 14:45:23 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة لمجلس الوزراء... إليكم جدول أعمالها (صورة)
lebanon 24
03/09/2025 14:45:23 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الوزراء

قصر بعبدا

بعبدا

ال ج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:40 | 2025-09-03
07:38 | 2025-09-03
07:36 | 2025-09-03
07:21 | 2025-09-03
07:14 | 2025-09-03
07:07 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24