لبنان

"حوادث الدرون" عند الحدود.. الأمر يلفت الأنظار

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
03-09-2025 | 04:45
كانت لافتة الحوادث العديدة المتمثلة بسقوط طائرات مسيرة إسرائيلية من نوع "درون" في جنوب لبنان، وآخرها كان يوم أمس الثلاثاء.
تكرر الحوادث يشير إلى أن هناك خللاً ما يصيب تلك الطائرات ليجعلها تسقط، فيما الأمر الذي يبدو لافتاً هو أن مختلف التقارير الإسرائيلية التي يجري رصدها عبر وسائل الإعلام، لم تكشف أي أسباب تحيط بتلك الحوادث.
 

بدوره، قالَ متخصص في التكنولوجيا لـ"لبنان24" إنّ مسألة سقوط الطائرات المسيرة (الدرون) قد تكونُ مرتبطة بخلل استدعى هبوطها المفاجئ، في حين أن أي عملية تشويش قد تساهم في هذا الأمر من خلال قطع الاتصال بالمشغل.
 

ويلفت المتحدث إلى أن هذا الأمر يعتبرُ مثيراً، خصوصاً أنه جرى مرات عديدة في الجنوب.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

