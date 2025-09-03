وزير العمل يفعّل لجنة مكافحة عمل الأطفال: اجتماعات شهرية وخطط عملية

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

ترأس وزير العمل اجتماعًا للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال في مقر الوزارة، بحضور ممثلين عن وزارات وهيئات محلية ودولية ومنظمات ومنظمة العمل الدولية.وأكد حيدر في كلمته أنّ هذا الاجتماع هو الأول منذ عام 2018، مشيرًا إلى أنّ القضية تتعلق بمصير الأطفال وحقهم في التعليم والحياة الكريمة، وقال: "للأسف نجد أطفالنا في سوق العمل بدلًا من مقاعد الدراسة، وهذا أمر لا يمكن التغاضي عنه".وشدد الوزير على أن المرحلة المقبلة ستشهد اجتماعات دورية للجنة، بمعدل اجتماع شهري على الأقل، بهدف وضع سياسات وبرامج واضحة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مع ضمان متابعة التنفيذ عبر دائرة التفتيش في الوزارة وبالتنسيق مع القوى الأمنية.وأشار حيدر إلى التنسيق مع وزيرة حنين السيد من أجل تأمين الموارد اللازمة لحماية الأطفال، مؤكدًا أن أي قرار تنفيذي تتخذه اللجنة سيرفعه مباشرة إلى .كما عرضت إنجازاتها في هذا المجال بالتعاون مع منظمات دولية، إلى جانب تقديم الجمعيات الأهلية خططها المستقبلية لمكافحة الظاهرة.وفي ختام يومه، استقبل الوزير حيدر سفير هولندا في فرانك مولان، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية.