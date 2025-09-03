29
بيروت
31
طرابلس
28
صور
30
جبيل
30
صيدا
30
جونية
29
النبطية
27
زحلة
27
بعلبك
25
بشري
27
بيت الدين
25
كفردبيان
لبنان
وزير العمل يفعّل لجنة مكافحة عمل الأطفال: اجتماعات شهرية وخطط عملية
Lebanon 24
03-09-2025
|
06:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس وزير العمل
الدكتور محمد
حيدر
اجتماعًا للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال في مقر الوزارة، بحضور ممثلين عن وزارات وهيئات محلية ودولية ومنظمات
الأمم المتحدة
ومنظمة العمل الدولية.
وأكد حيدر في كلمته أنّ هذا الاجتماع هو الأول منذ عام 2018، مشيرًا إلى أنّ القضية تتعلق بمصير الأطفال وحقهم في التعليم والحياة الكريمة، وقال: "للأسف نجد أطفالنا في سوق العمل بدلًا من مقاعد الدراسة، وهذا أمر لا يمكن التغاضي عنه".
وشدد الوزير على أن المرحلة المقبلة ستشهد اجتماعات دورية للجنة، بمعدل اجتماع شهري على الأقل، بهدف وضع سياسات وبرامج واضحة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مع ضمان متابعة التنفيذ عبر دائرة التفتيش في الوزارة وبالتنسيق مع القوى الأمنية.
وأشار حيدر إلى التنسيق مع وزيرة
الشؤون الاجتماعية
حنين السيد من أجل تأمين الموارد اللازمة لحماية الأطفال، مؤكدًا أن أي قرار تنفيذي تتخذه اللجنة سيرفعه مباشرة إلى
مجلس الوزراء
.
كما عرضت
وزارة العمل
إنجازاتها في هذا المجال بالتعاون مع منظمات دولية، إلى جانب تقديم الجمعيات الأهلية خططها المستقبلية لمكافحة الظاهرة.
وفي ختام يومه، استقبل الوزير حيدر سفير هولندا في
لبنان
فرانك مولان، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية.
(الوكالة الوطنية)
الشؤون الاجتماعية
الوكالة الوطنية
الأمم المتحدة
مجلس الوزراء
الدكتور محمد
وزارة العمل
المستقبل
الثنائي
تابع
